Das Wochenende in Franken: Mädchenflohmarkt, Kabarett und Virtual Reality

Schwesterherz Mädchenflohmarkt Nürnberg



1. Genuss-Festival Erlangen



Virtual Reality Day #1 Nürnberg



Rick Kavanian - OFFROAD in Aschaffenburg



Django Asül - "Letzte Patrone" in Amberg



Bembers - "Rock and Roll Jesus" in Stockheim



Moscow Death Brigade - Russischer Hardcore in Kronach



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Klamotten, Accessories, Schmuck, Cocktail Lounge, Pizza und ein Dj - der Schwesterherz Mädchenflohmarkt bietet für alle Modeverückten ein Rundum-Sorglos-Programm.Sonntag, 12. Februar 2017, 14.00-18.00 UhrMEHR RAUM, Klingenhofstraße 40, 90411 Nürnberg4 Euro / 3 Euro (ermäßigt). Kinder bis 12 Jahre erhalten freien Eintritt.Das mehrtätige Festival findet in verschiedenen Gastronomien und Einzelhandelsgeschäften in Erlangen statt und setzt sich zusammen aus einer Genuss-Safari quer durch die schöne Erlanger Innen-/Altstadt, vier Dinnerabenden mit toller Unterhaltung und feinster Kochkunst sowie einer "Gala der Köche" im Schloss Atzelsberg, als krönender Abschluss der Genießer-Tage.Donnerstag, 9. Februar bis Samstag, 11. Februar 2017ErlangenDie Zukunft des Entertainments und neueste Computertechnik selbst erfahren? Dann nichts wie hin zum Virtual Reality Day, wo du dich über die Möglichkeiten von VR informieren kannst.Samstag, 11. Februar, 11.00-22.00 Uhr.Virtuis VR-Arcade, Hainstraße 25, 90461 Nürnberg.5 EuroRick Kavanian ist wieder da mit seinem Erfolgsprogramm OFFROAD. Das ist Stand-Up Comedy im klassischen Sinne. One man, one microphone and absolutely no action!Samstag, 11. Februar, 20.00 UhrHofgarten Kabarett, Hofgartenstraße 1A, 63739 Aschaffenburg25 EuroWo andere in die Midlife-Crisis schlittern, verirrt sich Django Asül zurück ins wahre Leben. Doch die Realität verzeiht nichts. Da muss jeder Schuss sitzen. Und irgendwann hat man nur noch eine Patrone. Die letzte Patrone.....Freitag, 10. Februar, 20.00 Uhr: Amberger Congress Centrum, Schießstätteweg 8, 92224 Amberg Tickets ab 23 EuroComedian und youtube-Star Bembers kommt mit seinem neuen Soloprogramm "Rock and Roll Jesus!" nach Stockheim.Freitag, 10. Februar, 20.00 UhrZecherhalle, Am Schwarzenbach 4a, 96342 Stockheim Tickets ab 22 EuroEs ist selten, aber manchmal zieht es einem unverhofft die Schuhe aus, wenn man eine Platte das erste Mal laufen lässt. Genau das hat die russische Band MOSCOW DEATH BRIGADE bei mir mit ihrer jüngsten EP "Hoods Up" geschafft: Auf den Punkt gebrachte Streetfighter-Lyrics, gebettet in brutale Rapcore-Klänge, einzuordnen irgendwo zwischen BODY COUNT und BEHIND ENEMY LINES. Sie sind nicht nur in Sachen Glaubwürdigkeit die Band der Stunde. (OX Fanzine)Sonntag, 12. Februar, 19.00 UhrStruwwelpeter, Rodacher Straße 10, 96317 Kronach Tickets ab 10 Euro