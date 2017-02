Das Wochenende in Franken: Jazz Band Ball, Apassionata und Tango Festival

45. Erlanger Jazz Band Ball



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Bevor der Erlanger Jazz Band Ball in eine einjährige Pause geht, kann an diesem Wochenende noch einmal ausgiebig getanzt werden. Neun Bands bringen von gefühlvollem Blues, über Soul bis Funk- und Retro-Swing die verschiedensten Facetten des Jazz nach Erlangen.Samstag, 18. Februar, 19 Uhr bis 1.45 UhrHeinrich-Lades-Halle, Rathausplatz, Erlangen20 bis 28 Euro (Schüler und Studenten zahlen 15 Euro an der Abendkasse)Mit Profitänzern, Tanz-Workshops, DJs und einem Orchester geht es bei dem Tango Festival in Nürnberg heiß her. Auf dem Festival bekommen Besucher die Möglichkeit sich die Feinheiten des Südamerikanischen Tanzen bei den Profis abgucken und natürlich auch selber viel zu tanzen.Donnerstag 16.2.: 20.30 Uhr bis 0.30 Uhr, Freitag 17.2.: 18 Uhr bis 3 Uhr, Samstag 18.2.: 13 Uhr bis 3 Uhr, Sonntag 19.2.: 14 Uhr bis 2 UhrEvent 220, Sigmundstraße 220, 90431 NürnbergDr. Woo's Rock'n'Roll und Widefake rocken im Rahmen des Carnival of Rock den Kulturboden in Hallstadt. Während es bei Dr. Woo's Rock'n'Roll wild hergeht, legen Widefake den Fokus auf kraftvollen Bluesrock.Samstag, 18. Februar, 20 Uhr (Einlass an 19 Uhr)Kulturboden Hallstadt, An der Marktscheune 117,50 EuroEine Mischung aus Akrobatik, Comedy und Romantik liefert das Ensemble von Apassionata. Am Wochenende ist die Reit-Show mit ihrer aktuellen Europa-Tournee "Cinema of Dreams" zu Gast in Nürnberg.Freitag 17.2. 20 Uhr, Samstag 18.2. 15 Uhr und 20 Uhr, Sonntag 19.2. 14 UhrArena Nürnberg Versicherung, Kurt-Leucht-Weg 11ab 34 EuroZahlreiche Aussteller präsentieren auf dem frühlingsmarkt in Hohenstadt wieder ihre Waren. Besucher können hier ausgiebig Dekoartikel, Wohnideen oder Ostergeschenke shoppen oder sich von der kreativen Vielfalt der Aussteller inspirieren lassen.Samstag, 18. Februar und Sonntag, 19 Februar jeweils von 11 bis 17 UhrMarkgrafensaal, Happurger Straße 11, PommelsbrunnFreiDie meisten Schlittschuhbahnen wurden mit den Weihnachtsmerkten bereits im Dezember abgebaut, doch wer noch im Februar Lust hat in der Frühlingssonne Schlittschuh zu laufen, ist auf dem Marktplatz in Schwabach genau richtig. Die "EisArena" ist sogar umweltschonend, denn sie kommt komplett ohne Eis aus und muss nicht gekühlt werden. Die Besucher laufen mit gewöhnlichen Schlittschuhen auf einer speziellen Bahn aus Kunststoff.11. bis 26. Februar; Montag bis Samstag 14 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 20 UhrMarktplatz Schwabach3 EuroDie Rock-Oper von Frank Nimsgern handelt vom alten Göttermythos der Nibelungen. Die Hauptdarsteller Chris Murray und Zodwa Selele sind aus großen deutschen Theater- und Musical-Produktionen wie "Jesus Christ Superstar" oder "König der Löwen" bekannt.18. Februar, 20 bis 22 UhrAct Center, Dieselstraße 77, Nürnberg39 Euro (32 Euro mit Ermäßigung)