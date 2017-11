Das Wochenende in Franken: Heavy Metal, Comedy und viel Eis

Christmas Bash 2016 Geiselwind



Das sind die Wochenendtipps für Franken:In Geiselwind findet die wohl lauteste Heavy Metal Weihnachtsfeier Süddeutschlands statt. Am Freitag und Samstag teilen sich Szenegrößen wie Blind Guardian, Saxon, JBO, Iced Earth oder Kataklysm die Bühne im Eventzentrum Geiselwind.Freitag, 9. Dezember 2016 und Samstag, 10. Dezember 2016Scheinfelder Straße 15-23, 96160 GeiselwindKombiticket ab 77,10 Euro, Tagesticket ab 44,10 EuroZum Wochenende öffnen zahlreiche Eisbahnen in Franken und bieten Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel.Am Wochenende können sich Kufencracks unter anderem in Erlangen , auf der Eisbahn im Bibertbad in Zirndorf oder in Gunzenhausen austoben.Die Preise bewegen sich meist zwischen zwei und fünf Euro. Schlittschuhe können in der Regel vor Ort gegen eine Gebühr entliehen werden."Männer sind bekloppt, aber sexy!" heißt das aktuelle Programm, mit dem Comedian Mario Barth in Bamberg halt macht und über zwei Stunden Show abliefert.Samstag, 10. Dezember 2016, 20 UhrBrose Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg Tickets hier ab 38,90 EuroFans der Bewegtbilder finden bei der Filmbörse in Nürnberg alle Kultlabel an einem Ort. Neben neuen sowie gebrauchten DVDs und VHS-Kasetten werden außerdem Merchandiseartikel und Szenemagazine angeboten. Achtung: Zutritt erst ab 18 Jahren.Sonntag, 11. Dezember 2016, 11 UhrMeistersingerhalle, Münchener Straße 33, 90478 NürnbergFünf EuroDer gesellschaftskritische Kabarettist Hennes Bender gastiert mit seinem Programm "Luft nach oben" im Hofgarten Kabarett in Aschaffenburg.Samstag, 10. Dezember 2016, 20 UhrHofgarten Kabarett, Hofgartenstraße 1a, 63739 Aschaffenburg Tickets hier ab 21,95 EuroAm Sonntagabend empfangen die Wölfe des VER Selb die Blue Devils aus Weiden in der Oberliga Süd zum Derby.Sonntag, 11. Dezember 2016, 18 UhrNetzsch Arena, Hanns-Braun-Straße 27, 95100 SelbStehplatz Erwachsene 12 Euro, Stehplatz Jugendliche fünf EuroMehr als 450 Exponate können im Hirschaider Krippenmuseum begutachtet werden. Die Ausstellung zeigt die Weihnachtsbotschaft aus über 40 Ländern.Samstag, 10. Dezember 2016 und Sonntag, 11. Dezember 2016, jeweils ab 14 UhrKrippenmuseum Alte Schule in Hirschaid (neben der Pfarrkirche St. Vitus)FreiGlühwein, Lebkuchen, deftige Leckerein und Kunsthandwerk. Überall in Franken laden die Weihnachts- und Chriskindlesmärkte zum Schlemmen und Schlendern ein.In zahlreichen Städten und Gemeinden in Franken