Das Wochenende in Franken: Brautmodenschau, Harry Potter & ABBA

Das sind unsere Wochenendtipps für Franken:Bei der Brautmodenschau in Wachenroth zeigen Aussteller die neuesten Trends der Braut- und Bräutigammode. Festliche Kleidung für Blumenkinder inklusive. Untermalt wird die Veranstaltung durch Gesang- und Tanzeinlagen aus Film und Musical.Samstag, 14. Januar, 18 Uhr & Sonntag, 15. Januar, 16 Uhr. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Beginn.Ebrachtalhalle - Hauptstraße 23, 96193 WachenrothVorverkauf 6 Euro (09548/92300), Tageskasse 7 Euro.In diesem neuen Format erlebt das Publikum den Original-Soundtrack von Hollywood-Komponist John Williams - live gespielt von einem groß besetzten Symphonieorchester, während simultan der Film mit Original-Dialogen und Soundeffekten im High-Definition-Format auf eine Großbildleinwand projiziert wird.Donnerstag, 12. Januar, 19. 30 Uhr - Freitag, 13. Januar, 19.30 Uhr - Samstag, 14. Januar, 15.00 Uhr.Meistersingerhalle, Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg44 bis 86 Euro. Tickets gibt es hier Nachtkonsum ist Nürnbergs größter Event-Nachtflohmarkt. Wetterunabhängig mit Livemusik bis Mitternacht.Samstag, 14. Januar, ab 17 Uhr.Ofenwerk, Klingenhofstraße 72, 90411 Nürnberg3 Euro.ABBA GOLD lässt den Glamour-Pop von ABBA und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt, die unvergesslichen Superhits auf der Konzertbühne wieder aufleben. Aus Respekt vor ABBA und Ihrem einmaligem Lebenswerk soll ABBA GOLD nicht nur ein eindrucksvolles Revival sein. Die Produzenten gehen noch ein Stück weiter und streben eine Darbietung an, die das ABBA feeling mit heutigen technischen und musikalischen Mitteln im "Hier und Jetzt" präsentiert.Sonntag, 15. Januar, 20 Uhr.Meistersingerhalle, Münchener Straße 21, 90478 NürnbergTickets gibt es ab 34,95 Euro hier Traditionstreu und doch innovativ, mit dem Anspruch auf höchste sportliche Präzision und doch so fabelhaft luftig und grazil: "Moscow Circus on Ice"" ist das Ensemble der Maxime!Samstag, 14. Januar, 15.30 Uhr.Stadthalle Fürth, Rosenstraße 50, 90762 FürthTickets gibt es ab 38,90 Euro hier Die schwedische Power-Metal-Band HammerFall machen mit ihrer Built-to-Tour-Tour in Bamberg halt. Mit im Gepäck sind Songs ihrer 2016 erschienenen Platte "Built to Last".Samstag, 14. Januar, 20 Uhr.brose Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 BambergTickets gibt es für 38,25 Euro hier Ein bayerischer Brutalpoet, ein alternativer Freiheitskämpfer oder vielleicht doch die Helene Fischer des Kabaretts? Nein, der Weiherer passt längst in keine Schublade mehr. Seit 15 Jahren tingelt der 36-Jährige in München lebende Niederbayer mit Gitarre, Mundharmonika und seiner trefflich gelungenen Mischung aus Liedermacherei und Kabarett quer durch den deutschsprachigen Raum.Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr.LEISE am Markt, Herrngasse 2, 96450 Coburg.15 Euro. Karten können hier reserviert werden.