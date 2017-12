Darmstadt: Frau spritzt mit Muttermilch um sich und stiehlt Geld

Die Meldung ist fast zu unglaublich, um wahr zu sein. Aber der Trickdiebstahl hat sich laut Polizei am Montag in Darmstadt genau so abgespielt.



Eine etwa 35-40 Jahre alte Frau betrat gegen 16.25 Uhr die Apotheke, angeblich um eine Muttermilch-Pumpe zu kaufen. Die Frau übergab der Kassiererin einen 200-Euroschein, ließ sich das Wechselgeld von über 180 Euro herausgeben, um dann plötzlich eine Brust zu entblößen und durch Fingerdruck Muttermilch in Richtung der Angestellten zu verspritzen.



Muttermilch-Angriff in Darmstadt

Nachdem sie auch noch in der Auslage herumgewühlt hatte, warf sie schließlich das Wechselgeld hin und ging mit immer noch entblößter Brust zu einer zweiten Kasse. Obwohl sie von einer Angestellten und von Kunden aufgefordert wurde, sich zu bedecken, drückte sie erneut auf ihre Brust und wühlte abermals in der Auslage herum, bis sie letztlich die Pumpe und Ersatzsauger auf den Tresen warf und die Apotheke verließ.



Bei einem späteren Kassensturz wurde dann ein Fehlbetrag von 100 Euro festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau durch ihr tabuloses Verhalten die nötige Ablenkung schuf, um sich unbemerkt in den Besitz der 100 Euro zu bringen. Die Frau sprach in einer unbekannten Sprache, ist kräftig und hat dunkles langes Haar, das sie zu einem Pferdezopf gebunden hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt.