Darf ich bei Stau auf der Autobahn aussteigen?

Auch wenn es noch so drückt: Im Stau dürfen Autofahrer ihr Fahrzeug grundsätzlich nicht verlassen. Tun sie es dennoch, etwa um kurz auszutreten, droht ein Bußgeld von 10 Euro. Darauf weist der ADAC hin.Eltern dürfen auch nicht auf dem Standstreifen anhalten oder aussteigen, etwa um ein Kind zu wickeln. Hierbei drohen 30 Euro Verwarnung. In solchen Fällen müssen Autofahrer bis zum nächsten Park- oder Rastplatz weiterfahren. Aussteigen dürfen die Fahrer nur im Notfall, um etwa eine Pannen- oder Unfallstelle abzusichern.Wenn sich aber etwa bei einer Vollsperrung die Autobahn für längere Zeit staut, liegt es im Ermessen der Polizei, ein kurzes Aussteigen zu dulden und auf eine Anzeige verzichten, so der ADAC. Allerdings dürfen die Autofahrer auch in diesem Fall keine Rettungskräfte behindern.