DVB-T wird in der Nacht zu Mittwoch abgeschaltet

Die Geräte benötigen ein grünes Logo



Dann wird der bisherige Übertragungsstandard DVB-T abgeschaltet. Von 69 Sende-Standorten aus wird ab Mittwoch digitales Antennenfernsehen im Nachfolgestandard DVB-T2 in hochauflösenden HD ausgestrahlt. Zwischen Mitternacht und Mittag wird es für einige Stunden keine Fernsehsignale über Antenne geben, wie das Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland am Montag in München mitteilte.Die schrittweise Abschaltung von DVB-T beginnt nach Angaben des Projektbüros um null Uhr am Mittwochmorgen.Mit der Umstellung auf DVB-T2 HD wird zugleich die Programmverbreitung über DVB-T in zwei großen Ballungsräumen Bayerns, München und Nürnberg, sofort eingestellt. In der Nacht vom 28. auf den 29. März bis Mittag des 29. März gibt es in Folge dessen für wenige Stunden keine Fernsehsignale über Antenne. In Bayern werden folgende Sender umgestellt:Am 28.3. ab 23 Uhr: Sender München Olympiaturm, und Wendelstein Am 29.3. ab 00 Uhr: Sender Nürnberg Funkturm, Dillberg und BüttelbergAnschließend werde in den Umstiegsregionen zeitversetzt bis zum Mittag DVB-T2 aufgeschaltet. DVB-T2-Kunden müssen anschließend einen kompletten Sendersuchlauf vornehmen, um wieder fernsehen zu können. Das Projektbüro empfiehlt, nach 12 Uhr mit dem Suchlauf zu beginnen. Während der Umschaltung sind nach Angaben des Netzbetreibers Media Broadcast mehr als 200 Techniker im Einsatz.Für den Empfang von DVB-T2 sind DVB-T2-geeignete Fernsehgeräte oder spezielle Set-Top-Boxen nötig, ansonsten bleibt der Bildschirm schwarz. Laut der deutschen TV-Plattform hatten Ende Januar erst 15 Prozent der rund 3,4 Millionen betroffenen Haushalte auf den neuen Standard umgestellt. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die Geräte mit dem grünen DVB-T2-HD-Logo gekennzeichnet sind. Nur bei Fernsehern oder Set-Top-Boxen mit diesem Label kann der reibungslose Empfang von DVB-T2 technisch garantiert werden.Die großen privaten Sender können via DVB-T2 nur noch verschlüsselt über den Anbieter freenet.tv empfangen werden. Wer sie sehen möchte, muss nach einer dreimonatigen Testphase 69 Euro im Jahr bezahlen. Die öffentlich-rechtlichen Programme und einige wenige private Kanäle bleiben frei empfangbar.Bis Jahresende wird DVB-T auch in mittelgroßen Städten abgeschaltet, im ländlichen Raum bis Mitte 2019 - dort allerdings nur für die öffentlich-rechtlichen Sender. Die Seite " www.dvbt2-hd.de " informiert darüber, welche Regionen wann betroffen sind. Für Nutzer von Internet-, Satelliten- oder Kabelfernsehen ändert sich nichts.