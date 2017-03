DSDS 2017 in Dubai: Nürnberger Alex Lio will am Samstag Dieter Bohlen überzeugen

Am Samstag um 20.15 Uhr wird es für den Nürnberger Alexanderos Liopiaris bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" ernst: Zusammen mit seinen beiden Mitsängern Oliver Schmidt aus Bückeburg und Alexander Jahnke aus Sehnde versucht der selbstständige Gastronom die Jury um Dieter Bohlen von sich zu überzeugen.



Doch dieses Vorhaben ist nicht leicht: An jedem Set warten auf die Recall-Kandidaten neue Herausforderer, die alle nur eines wollen - einen Platz in den Live-Shows ergattern. "Alex Lio" und seine beiden Recall-Kollegen müssen sich also nicht nur gegen die anderen Kandidaten durchsetzen, sondern sich auch mit ganz neuen Herausforderern herumschlagen.



Einer der Herausforderer ist ein alter Bekannter: Menderes Bagci. Bereits zum 14. Mal tritt der große Michael Jackson-Fan an, um einen der begehrten Recall-Plätze zu ergattern. Die Fans wird es freuen: "Deutschland sucht den Superstar" ohne Menderes ist wie Kuchen ohne Sahne. Es schmeckt, aber mit ihm schmeckt es einfach besser. Getreu seinem Motto "Never give up" tritt der Dschungelkönig 2016 als Herausforderer vor die Jury und performt "Can"t Stop The Feeling" von Justin Timberlake.



Franke Alex Lio mit Nickelback-Song

Alex Lio, Oliver Schmidt und Alexander Jahnke greifen hingegen auf einen Song der kanadischen Rockband "Nickelback" zurück. "Gotta Be Something" heißt die Nummer, mit der sie am Samstag bei DSDS punkten wollen.



"Wir haben halt eine Rocknummer, da müssen wir einfach performen und abgehen", erklärt Alexander Jahnke den Plan der drei Jungs. Wichtig dafür wird Oliver Schmidt: "Jemand wie Oli in der Gruppe zu haben ist für uns auf jeden Fall von Vorteil. Er wird uns mitziehen, er wird uns mitreißen", meint Alexander. "Ich weiß ja, dass ich gesanglich einer der schwächeren Kandidaten hier bin. Das versuche ich auszugleichen, in dem ich eine richtig heftige Show mache", stimmt Oliver zu.



Ob der Plan der drei Jungs tatsächlich aufgeht, wird sich am Samstag zeigen, wenn sie als dritte Gruppe an den Start gehen. Zumindest Alexander ist sich schon im Vorfeld sehr sicher: "Das wird einfach geil! Das wird der Hammer! Wir rocken das und dann sind wir alle drei weiter"



Dieter Bohlen will den Auslands-Recall spannender machen

"Der neue Recall wird knallhart, emotional und kompromisslos", versprachen die Macher von DSDS bei RTL im Vorfeld der Sendung. Das erste Set ist am berühmten Strandabschnitt zwischen dem Burj Al Arab und dem Jumeirah Beach Hotel. Beide Gebäude gelten als Wahrzeichen Dubais und erstrahlen im Hintergrund. Doch so groß die Freude auch ist, auf die Kandidaten wartet auch in dieser malerischen Kulisse harte Arbeit.



Die Recall-Kandidaten treten in Gruppen vor der Jury auf. Jede Gruppe muss sich auf einen Jury-Joker einigen. Alex Lio, Oliver Schmidt und Alexander Jahnke haben sich bereits auf Dieter Bohlen als Jury-Joker festgelegt.



Jede Gruppe bekommt direkt nach ihrem Auftritt ein Urteil von der Jury und jedem wird mitgeteilt, ob er weiterhin dabei ist oder nach Hause abreisen muss. Wer schafft es in die nächste Runde? Und für wen ist die Reise schon wieder vorbei und muss zurück nach Deutschland?