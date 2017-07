DJV fordert von Trump ein Ende der Gewaltaufrufe gegen Journalisten

von DPA

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert den amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf, Schluss "mit der Hetze gegen Journalisten" zu machen. Anlass sind Trumps wiederholte Beleidigungen kritischer Journalisten und das auf Twitter verbreitete "Prügelvideo", das einen Auftritt Trumps bei einer Wrestling-Show im Jahr 2007 zeigt.



In der gestellten Szene schlägt Trump einem Mann ins Gesicht, das in der aktuellen Version mit einem CNN-Logo überblendet ist. "Heute knüpft er sich CNN vor, morgen vielleicht die USA-Korrespondenten von ARD und ZDF", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende, Frank Überall, am Montag.







Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen (ROG), Christian Mihr, sieht in Trumps Verhalten ein Spiel mit dem Feuer: "Mit jeder derartigen Äußerung Trumps steigt die Gefahr, dass irgendein Eiferer ihn beim Wort nimmt und tatsächlich zu Gewalt gegen Journalisten greift."





"Trump tritt Grundrecht der Pressefreiheit mit Füßen"





Trumps regelmäßige Ausfälle gegen die Medien seien außerdem ein verheerendes Signal für autokratische Herrscher weltweit, die von einem solchen US-Präsidenten keine Kritik mehr an ihren eigenen Übergriffen auf unabhängige Journalisten befürchten müssten. "Mit diesem Video versucht der US-Präsident ein weiteres Mal, die Grenzen dessen zu verschieben, was mit Blick auf die Pressefreiheit als aussprechbar und hinnehmbar gilt", sagte Mihr.



Frank Überall kritisiert, ausgerechnet das Staatsoberhaupt der USA trete das in der amerikanischen Verfassung festgeschriebene Grundrecht der Pressefreiheit mit Füßen. Der DJV-Vorsitzende appellierte an die deutschen USA-Korrespondenten, sich von den Ausfällen Trumps nicht beirren zu lassen und weiter kritisch und unvoreingenommen zu berichten.