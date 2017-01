Bundeswehr beteiligt sich an Anti-Terror-Mission im Mittelmeer

von DPA

Die Bundeswehr beteiligt sich mit bis zu 650 Soldaten an einer neuen Anti-Terror-Mission im Mittelmeer. Das beschloss der Bundestag am Donnerstagabend.



Die Nato-Operation "Sea Guardian" (Hüter des Meeres) löst die seit den Anschlägen vom 11. September 2001 bestehende Anti-Terror-Mission "Active Endeavour" ab. Hauptauftrag ist die Überwachung des Seeraums, um terroristische Gefahren frühzeitig zu erkennen.



Die Soldaten sollen auch Schiffe mutmaßlicher Terror-Unterstützer durchsuchen, um Waffenschmuggel zu unterbinden.



Der SPD-Außenpolitiker Josip Juratovic sagte, mit der Ablösung der Operation "Active Endeavour", die auf dem Nato-Bündnisfall beruhte, werde das Engagement im Mittelmeer nun auf eine ordentliche völkerrechtliche Grundlage gestellt. Die Opposition stimmte jedoch gegen den Einsatz. Tobias Lindner von den Grünen erklärte, das neue Mandat liefere einen "Blankoscheck", um etwa ohne weitere Genehmigung des Bundestages Luftaufklärung in sämtlichen Anrainerstaaten zu betreiben.