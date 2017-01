Bundestagswahl 2017: die Kandidaten, der Termin, die Parteien

Termin: Wann ist die Bundestagswahl 2017?



Das Datum für die Bundestagswahl dieses Jahr wurde bekannt gegeben. Es ist Sonntag, 24. September 2017.

Wer wird Kanzlerkandidat der CDU?

Wer wird für die SPD kandidieren?

Wer wird für die Grünen in den Wahlkampf ziehen?



Bundestagswahl 2017 - die Parteien und möglichen Koalitionen



Seit 18. Januar steht der Termin für die Bundestagswahl 2017 fest, doch die Kandidaten sind noch nicht alle bekannt. Bereits ein dreiviertel Jahr vorher gibt es immer wieder Diskussionen um Prognosen und Kanzlerkandidaten.Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich kürzlich erneut zu Fragen nach einer Kandidatur bei der Bundestagswahl 2017 geäußert. Die Parteichefin der CDU sagte vor der Bundespressekonferenz in Berlin, der Zeitpunkt, sich dazu zu äußern, sei für sie noch nicht gekommen.Fest steht aber, dass Merkel seit der Flüchtlingskrise deutlich an Zustimmung im deutschen Volk verloren hat, so dass ihre Kandidatur nicht mehr unbedingt sicher ist.Angela Merkel ist seit 2005 deutsche Bundeskanzlerin und wurde in den Jahren 2009 und 2013 wiedergewählt. Dabei regiert sie nun bereits in der zweiten Legislaturperiode in einer großen schwarz-roten Koalition aus den Unionsparteien und der SPD.Ihr Kontrahent von der SPD steht noch nicht fest - alles deutet aber auf Sigmar Gabriel oder Martin Schulz hin.Die Partei Bündnis 90/Die Grünen wird von Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir angeführt. Die beiden Politiker sind die Spitzenkandidaten der Partei.Momentan vertreten im Deutschen Bundestag sind die Union aus CDU und CSU, die SPD, Bündnis90/Grünen und die Linke. Nach vielen Jahren im Bundestag scheiterte die FDP bei der Wahl 2013 an der Fünfprozenthürde. Die Alternative für Deutschland (AfD) verpasste ebenfalls den Einzug ins Parlament.Laut einer Umfrage des INSA-Instituts aus dem Oktober 2016 rutscht die Union in der Wählergunst unter 30 Prozent auf 29,5 Prozent, der niedrigste Wert, den INSA je für CDU/CSU gemessen hat. Die SPD käme nach INSA-Umfrage auf 22 Prozent (plus ein Punkt), die Linke auf zwölf Prozent (plus 0,5 Punkte). Insgesamt wurden 2085 Menschen befragt. Wie das Blatt weiter schreibt, rutschen die Grünen 0,5 Punkte auf elf Prozent und die FDP ebenfalls 0,5 Punkte auf 6,5 Prozent. Die AfD liegt unverändert bei 15 Prozent.Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl will sich die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt weder auf Rot-Rot-Grün noch auf Schwarz-Grün festlegen. "Wir gehen in einen Wahlkampf ohne Koalitionsaussage", sagte sie der "Bild am Sonntag". Eine Koalition mit der Linkspartei um deren Fraktionschefin Sarah Wagenknecht halte sie für genauso problematisch wie ein Regierungsbündnis mit CSU-Chef Horst Seehofer: "Ob mit Linke oder CSU, es wird immer schwierig sein.""Sarah Wagenknecht ist nationalpopulistisch, realitätsfremd in der Außenpolitik und pflegt eine besondere Nähe zu (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin", kritisierte Göring-Eckardt. "Aber wenn ich mir Horst Seehofer anschaue, der sich radikalisiert und als Partner in einer Koalition seit Jahren ein Hasardeur ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass es mit beiden gleich schwierig würde."Dagegen plädierte SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann dafür, die Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis auszuloten. "Es ist an der Zeit, darüber zu diskutieren, ob und unter welchen Voraussetzungen Rot-Rot-Grün auch für eine Regierung im Bund denkbar wäre", sagte Oppermann dem "Spiegel". Dass es im Bundestag keine kraftvolle Opposition mehr gebe, habe die politischen Ränder gestärkt und der AfD genützt. "Schon deshalb ist es sinnvoll, über Alternativen zur großen Koalition nachzudenken."Allerdings müsse die Linkspartei zuvor einige Fragen klären, etwa ihr Verhältnis zur Europäischen Union oder zur Nato, sagte Oppermann. Und schließlich müsse jeder Koalitionsvertrag "finanzierbar und mit sozialdemokratischen Werten vereinbar sein". Der Fraktionschef zeigte sich dennoch optimistisch, dass sich die drei Parteien vor der Wahl im September 2017 annähern: "Die Linke wird ins Nachdenken kommen. Immer mehr Führungsleute erkennen doch, dass die Fundamentalopposition nicht mehr verfängt."CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warnte eindringlich vor einem rot-rot-grünen Bündnis im Bund. "Wer will in Deutschland eine Finanzministerin Sahra Wagenknecht, wer will in Deutschland einen Verkehrsminister Toni Hofreiter, wer will in Deutschland einen Innenminister Ralf Stegner, wer will in Deutschland eine Außenministerin Claudia Roth?", fragte Scheuer am Samstag bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern in Penzberg mit Blick auf die Politiker von Linkspartei, Grünen und SPD. "Wer Kanzlerkandidat ist, ist dann wurscht, weil Deutschland das nicht will. Rot-Rot-Grün und linke Republik darf es nicht geben!"