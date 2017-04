Bundestagswahl 2017: Diese Wohltaten planen die Parteien für Familien

von DPA

Die Union will die stärkere Förderung von Familien zu einem zentralen Thema im Wahlkampf machen. Das kündigten Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer an. Heute will Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig die Pläne der SPD für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorstellen.

"Ich habe mit der Kanzlerin mehrfach darüber gesprochen, es soll ein starkes Maßnahmenpaket für eine familienpolitische Offensive in Deutschland geben", sagte der bayerische Ministerpräsident Seehofer der "Bild am Sonntag". Altmaier sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Union wird mit eigenen Vorhaben um Zustimmung werben. Wir werden insbesondere Familien mit Kindern noch stärker unterstützen." Konkret gehe es um Eigentums- und Vermögensbildung, Betreuung und Bildung.



Seehofer betonte, derzeit prüfe seine Partei mehrere familienpolitische Maßnahmen, darunter einmalige finanzielle Hilfen für junge Paare für Anschaffungen vom Kinderwagen bis zur Babyausstattung sowie Steuererleichterungen für Eltern. Außerdem sei die Einführung eines Bildungskontos im Gespräch, auf das der Staat bei der Ausbildung Gelder überweist, sowie die schrittweise Abschaffung von Kita-Gebühren sowie die Reduzierung von Sozialversicherungsbeiträgen für Familien mit geringen Einkommen.



Bis Ende Mai wolle die CSU sich für zwei bis drei Maßnahmen entscheiden, die dann ins Wahlprogramm aufgenommen werden sollen. Zur Finanzierung der milliardenschweren Forderungen wurden keine Angaben gemacht.



Mit Plänen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen auch die SPD und Familienministerin Schwesig in den Bundestagswahlkampf ziehen. Ein neues Konzept zur "Familienarbeitszeit" soll Eltern von kleinen Kindern, aber voraussichtlich auch Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen entlasten.



Das ursprüngliche Konzept sah vor, dass beide Eltern jüngerer Kinder ihre Arbeitszeit auf 80 bis 90 Prozent reduzieren können. Das würde eine Wochenarbeitszeit von 28 bis 36 Stunden bedeuten. Zum Ausgleich für den Verdienstausfall sollen sie ein "Familiengeld" von zusammen bis zu 300 Euro erhalten. Jetzt soll das Konzept erweitert werden.



Seehofer: Merkel größter Trumpf

CSU-Chef Horst Seehofer hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz der tiefgreifenden Differenzen in der Flüchtlingspolitik als entscheidenden Trumpf der Union bezeichnet. "Wir werden nur mit Angela Merkel diesen Wahlkampf gewinnen. Das ist unser größter Trumpf. Und mit niemandem sonst", sagte Seehofer der dpa in Berlin. "Das sage ich als jemand, der auch die ein oder andere Debatte mit ihr hat." Ein Einzug der AfD in den Bundestag ist nach Ansicht Seehofers noch keineswegs sicher.