Bundesanwaltschaft will Peggy-Akten nicht im NSU-Prozess auswerten

Oberstaatsanwältin Anette Greger widersprach am Dienstag einem Antrag des Nebenklage-Anwalts Mehmet Daimagüler. Das Oberlandesgericht München hat über den Antrag noch nicht entschieden.Eine DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt war im Oktober in unmittelbarer Nähe der sterblichen Überreste des Mädchens Peggy gefunden worden . Im Jahr 2001 war die Neunjährige in Lichtenberg verschwunden. Derzeit wird untersucht, ob die DNA-Spur auf eine Verunreinigung zurückzuführen ist. Laut Staatsanwaltschaft in Bayreuth ergaben sich mögliche Anhaltspunkte dafür, dass die Polizei in Thüringen teilweise identisches Spurensicherungsgerät in den Fällen Peggy und NSU verwendete.Oberstaatsanwältin Greger sagte, es gebe zwischen dem NSU-Prozess und dem Fall Peggy zwar einen "Personenzusammenhang" wegen des Funds von Böhnhardts DNA, die "Ermittlungen zu dieser Spur stehen jedoch erst am Anfang". Die Ermittlungsakten im Fall Peggy würden nicht dazu beitragen, die im NSU-Prozess angeklagten Straftaten aufzuklären.Als Zeuge war am Dienstag ein Mann geladen, der 1998 von einer Gruppe Neonazis in Jena verprügelt wurde. Einer der Mitangeklagten, Carsten S., entschuldigte sich anschließend und räumte ein: "Ich war mit dabei". S. habe sich dabei Tränen aus den Augen gewischt, sagten anschließend Prozessbeteiligte in seiner Sichtweite.Der Zeuge erlitt nach eigener Aussage einen Nasenbeinbruch, der "chirurgisch gerichtet" worden sei. Das Gericht zeigte Bilder aus seiner Krankenakte, auf denen die schiefe Nase und ein zugeschwollenes Auge zu sehen waren.S. ist angeklagt, weil er die Mordwaffe der NSU-Terroristen vom Typ "Ceska" gekauft und zu Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gebracht haben soll, die zu dieser Zeit mit Beate Zschäpe in Chemnitz untergetaucht waren. Er ist der einzige Angeklagte, der ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Zschäpe ist in dem Verfahren die Hauptangeklagte. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mittäterschaft an zehn überwiegend fremdenfeindlich motivierten Morden vor.