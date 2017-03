Brustkrebs: Leser fragen, Experten antworten

Dr. Hermann Zoche

Gundi Jakob

Gesetzliche Vorsorge ab 30



Frauen ab 30 und ab 40 Jahren

Frauen ab 50 Jahren



Fachübergreifende Brustzentren





Begleitung durch alle Phasen



Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Statistisch betrachtet ist jede achte Frau betroffen. Früh erkannt ist der Krebs jedoch zu 96 Prozent heilbar. Wie man selbst einen Tumor erkennen kann, was die Vorsorge beim Gynäkologen beinhaltet, wie die Diagnose und Therapie ablaufen: Darüber können sich Betroffene und Interessenten bei einer kostenlosen Telefonaktion dieser Zeitung aus erster Hand informieren.Am Donnerstag, 16. März, stehen von 16 bis 18 Uhr an unserem Redaktionstelefon zwei Experten Rede und Antwort:ist Chefarzt und Leiter des Brustzentrums am Klinikum Coburg. Er beantwortet bei unserer Telefonaktion alle Fragen zum Thema Diagnose und Therapie von Brustkrebs unter der Durchwahlbegleitet als Case-Mangerin im Brustzentrum Coburg Patientinnen mit Brustkrebs durch alle Behandlungsphasen. Bei unserer Telefonaktion steht sie unterfür Fragen zur Verfügung.Die beiden Experten wissen aus ihrer täglichen Arbeit, dass die Diagnose Brustkrebs für die Betroffenen ein Schock ist. "Aber die Erkrankung kann heute immer früher diagnostiziert werden und durch kontinuierlich verfeinerte Therapiemethoden wachsen die Heilungschancen."Um die Frauen bei der Vorsorge zu unterstützen und sie zur Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermutigen, gibt es im gesetzlichen - und von den Krankenkassen bezahlten - Früherkennungsprogramm verschiedene Maßnahmen. So könnenbei ihrem Frauenarzt eine jährliche Vorsorgeuntersuchung speziell für Brustkrebs in Anspruch nehmen. Sollte bei der Tastuntersuchung von Brust und Achselhöhlen eine Auffälligkeit festgestellt werden, wird bei Frauen ab 30 Jahren eine Ultraschalluntersuchung angeboten (Mammasonographie) und bei Frauen ab 40 Jahren eine therapeutische Mammographie. Gegebenenfalls sind zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung sowie eine Magnetresonanztomographie (MRT) sinnvoll.Neben der jährlichen Vorsorgeuntersuchung besteht fürdas Angebot, alle zwei Jahre eine Mammographie durchführen zu lassen. Dazu erhalten die Betreffenden eine persönliche Einladung im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms. Dieses Programm zur Früherkennung von Brustkrebs steht gesetzlich und privat Krankenversicherten gleichermaßen zur Verfügung.Für die Experten Zoche und Jakob ist aber auch klar: "Sollen neue medizinische Erkenntnisse und Methoden den Patientinnen wirklich zugutekommen, müssen auch die Versorgungsstrukturen fortschrittlich sein." Deshalb kommen Experten aus verschiedenen Fachrichtungen in "Brustzentren" zusammen, um für jede Patientin den optimalen Weg zu richtiger Diagnostik und wirkungsvoller Therapie zu finden. Viele dieser Zentren sind von der deutschen Krebsgesellschaft mit dem "OnkoZert" zertifiziert. Außer in Coburg gibt es zertifizierte Brustzentren auch an den Kliniken in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Würzburg und Schweinfurt (Übersicht unter www.bayerische-krebsgesellschaft.de ).Die Krankenhausgesellschaft Regiomed hat - neben Brustzentren in Lichtenfels und Hildburghausen - ihr großes Brustzentrum am Klinikum Coburg. "Hier arbeiten Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen eng bei der Diagnostik und Therapie von Brustkrebs zusammen", erklären Zoche und Jakob.Im Brustzentrum können Patientinnen konventionelle Behandlungsmethoden ebenso erwarten wie neue Verfahren, psychologische Betreuung oder komplementärmedizinische Angebote wie Akupunktur. Auch Bestrahlungen und Chemotherapie stehen im Vorfeld oder Nachgang als Therapien zur Verfügung.Im Anschluss können - sofern erforderlich - alle Verfahren der Brustrekonstruktion durchgeführt werden."Patientinnen mit Brustkrebs werden nicht alleingelassen", sagen Zoche und Jakob. In Coburg gibt es zusätzlich das Case-Management, für das Gundi Jakob zuständig ist. Sie begleitet Betroffene über den kompletten Behandlungsverlauf, stationär und ambulant, und kümmert sich um Fragen wie: Was kann man tun, um die Chemotherapie besser zu vertragen? Wie bekomme ich eine Haushaltshilfe? Wo gibt es Perücken? Wie beantrage ich eine Reha oder einen Schwerbehindertenausweis?Antworten auf diese und alle weiteren Fragen zum Thema Brustkrebs gibt es auch bei unserer Telefonaktion am 16. März. Die Leitungen sind von 16 bis 18 Uhr geschaltet. Die Anrufe sind kostenlos und werden auf Wunsch anonym behandelt.