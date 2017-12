Brasilien: Korrupte Politiker mit Verbindungen zu ominösem Liebeshotel

Aus der besten Suite des Hotels Altana gibt es einen guten Blick aufs Zentrum Brasílias - auf den Ort, an dem das politische Herz Brasiliens schlägt. Unten, jenseits des Paranoá-Sees, liegt der Präsidentensitz Palácio do Planalto, auch das von Oscar Niemeyer entworfene Parlaments- und Senatsgebäude ist zu sehen. Nachts ist vom Polittreiben nichts zu erkennen, im Altana herrscht dafür Hochbetrieb. Ein bisschen wie in der Politik gehe es hier auch zu, verheißt ein Plakat am Eingang des auf einer Anhöhe gelegenen Hotels im Vorort Sobradinho: man habe hier die "Lava Jato"-Suite.



Als Operation "Lava Jato" (Autowäsche) sind in Brasilien die seit über drei Jahren laufenden Korruptionsermittlungen um Schmiergelder bei Auftragsvergaben etwa an den halbstaatlichen Energieriesen "Petrobras" bekannt - weil die Ermittlungen bei einer Großtankstelle in Brasília begannen, wo kriminelle Gespräche im Schatten der Zapfsäulen besprochen wurden. Das Ganze gilt als größter Korruptionsskandal in der Geschichte des Landes.



Kreis an Verdächtigen wächst

Ermittelt wird inzwischen gegen über 250 Personen, der Kreis der Beschuldigten wird Woche für Woche größer.

Das Altana ist ein Stundenmotel für Liebespaare, also ein Hotel, in das man ab etwa 20 Euro die Stunde diskret mit dem eigenen Auto reinfahren und ein Zimmer buchen kann. Man steigt sozusagen direkt vor dem Bett aus. Wer die Lava-Jato-Suite gebucht hat, kann Sex in einem Zimmer haben, das wie eine Gefängniszelle gestaltet ist.



Das breite Bett in der Suite ist von einem Gitter umgeben. Und in der Tiefgarage des Hotels sind an den Wänden Comicfiguren in schicken Anzügen gemalt, die sich gegenseitig Geldscheine in die Tasche stecken. Und im Treppenhaus auf dem Weg in die Suite kleben sogar Zeitungsausschnitte mit den Gesichtern echter "Lava Jato"-Protagonisten: des angeklagten Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva oder des knallharten "Lava Jato" - Richters Sérgio Moro. Auch der inhaftierte Baulöwe Marcelo Odebrecht ist zu sehen.



"Die Idee war, die Suite wie eine Luxus-Zelle zu gestalten", sagt amüsiert Designerin Cristina Bertozzi. Erotikfantasien und Korruption, das sei vielleicht eine amüsante Kombination.

Fünf Ex-Präsidenten, Dutzende Abgeordnete, frühere und amtierende Minister stehen im Verdacht, sich durch unlautere Geschäfte bereichert zu haben. Und einige der reichsten Unternehmer des Landes sitzen bereits im Gefängnis, weil sie Politiker bestochen haben sollen, um an lukrative Petrobras-Aufträge zu kommen. Ihre "Unkosten" finanzierten sie demnach am Ende über weit höhere Baukosten, etwa für eine neue Bohrinsel oder zum Beispiel bei Bauten für die Fußball-WM.



Bezahlt wird anonym und mit Karte

Der Skandal hat das Land in die Depression gestürzt, mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Seit 2015 brach die Wirtschaftsleistung um 7,4 Prozent ein, die Korruptionsermittlungen machten die Krise nur noch schlimmer. Bei aller Wut scheint für viele Bürger immerhin eine Genugtuung zu sein, dass die Mächtigen nun büßen müssen und hinter Gitter wandern. Schadenfreude als Erfolgsrezept im Altana?



Die Lava-Jato-Suite sei jedenfalls immer gut besucht, erzählt Zimmerfrau Josefa Pereyra (43). Die meisten Kunden reagierten positiv, nur vereinzelt habe sich einer beschwert, weil ihm alles zu frivol war, sagt die 52-jährige Designerin Bertozzi. Und kommen auch Politiker in die Suite? Das wisse sie nicht, sie hätten ja keinen direkten Kontakt zu den Gästen, sagt die Zimmerfrau. Sie bezahlten anonym, Bargeld oder Kreditkarte können den Hotelmitarbeitern diskret durch ein Schubfach gereicht werden. Noch so ein Lava-Jato-Wink.