Bordell-Besitzer Bert Wollersheim ist pleite

von DPA

Wollersheim sei nicht mehr in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, teilte sein Rechtsanwalt Markus Lehmkühler am Montag in Bonn mit.



Man werde nun versuchen, sich mit seinen Gläubigern außergerichtlich zu einigen. Scheitere dies, werde Wollersheim einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen.



Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit gab Wollersheim die behördlich erzwungene Schließung des Bordells an der Düsseldorfer Rethelstraße an.



Dort sollen Freier betäubt und finanziell ausgeplündert worden sein. Der Strafprozess um die Vorgänge dauert bereits über zwei Jahre. Wollersheim zählt aber nicht zu den Angeklagten.



Zuletzt war der 65-Jährige bundesweit in den Medien, weil seine Ehefrau Sophia als Kandidatin ins RTL-Dschungelcamp eingezogen war. Das schillernde Paar hatte sich zuvor bereits häufiger von Fernsehkameras begleiten lassen. Er stelle sich nun neu auf, teilte Wollersheim mit: "Es ist keine schöne Situation, aber mit meiner lieben Frau werde ich sie mit Würde und Anstand meistern."