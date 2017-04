Bombenbastler aus Thüringen außer Lebensgefahr - Kontakt zur rechten Szene?

Der beim Experimentieren mit Sprengstoff in Großbartloff (Eichsfeldkreis) schwer verletzte 20-Jährige ist außer Lebensgefahr. Wann der Mann vernommen werden kann, stand am Dienstag noch nicht fest, wie ein Polizeisprecher in Nordhausen erklärte. Am Wochenende hatten Beamte ein verstecktes Labor auf dem Grundstück der Eltern entdeckt. Spezialkräfte transportierten Chemikalien und andere sprengstoffverdächtige Gegenstände ab.Was der 20-Jährige mit den Substanzen bezweckte, ist unklar. Medienberichte, wonach der Mann aus Heiligenstadt Bezüge zur rechten Szene habe, wies die Polizei zurück. "Es gibt weiterhin keine Hinweise, dass ein politisches Motiv vorliegt", sagte Sprecher Thomas Soszynski am Dienstag.