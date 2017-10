Blauhai vor Mallorca: Gab es noch weitere Hai-Sichtungen?

Seit am Wochenende ein Blauhai am populären Strand Playa de Palma eingefangen und getötet wurde, sprießen die wildesten Gerüchte über Hai-Sichtungen an den Stränden der berühmtesten Ferieninsel Europas. Viele Urlauber sind beunruhigt.



"Ein Hai, ein Hai", riefen die Menschen und sprangen, nachdem sie eine verdächtige Rückenflosse gesichtet hatten, panisch aus dem Wasser. Die Strandwächter scheuchten alle Badegäste aus dem Wasser. Die rote Fahne wurde gehisst, was bedeutet, dass das Baden im Meer verboten ist. Touristen standen am Strand und hielten Ausschau nach dem Hai, der nur wenige Meter vom Ufer entfernt gesehen worden war. Auf dem Wasser kreuzten Boote des Rettungsdienstes und des Küstenschutzes und suchten nach dem Meeresräuber.



Hai war schwer verletzt

Dann, am Strandabschnitt des zu Palma gehörenden Örtchens Can Pastilla, wurden die Suchkommandos fündig und sahen tatsächlich einen Hai, der in aller Ruhe und scheinbar orientierungslos hin und her schwamm. Die Hai-Jäger trieben das Tier zum Ufer, wo ihn Spezialisten des Aquariums von Palma einfingen und betäubten, um ihn auf Krankheiten oder Verletzungen zu untersuchen. Denn normalerweise nähern sich Haie, die im Mittelmeer leben, nicht den Stränden, sondern bleiben in tieferen Gewässern.



Der Verdacht der Fachleute bestätigte sich: Der rund zwei Meter lange Blauhai, ein Jungtier, war schwer verletzt. Er hatte einen Angelhaken im Maul und eine tiefe Wunde im Körper, die von einer Harpune stammen könnte. Der Riesenfisch hatte wegen seiner Verletzungen keine Überlebenschance mehr. Die Veterinäre entschieden darum, den Hai einzuschläfern. Möglicherweise, so glauben Wissenschaftler, war er in schützende seichte Gewässer geschwommen, um nicht selbst von anderen großen Raubfischen gefressen zu werden.



Zeugen wollen viel größere Haie gesehen haben

Nun rätseln die Experten, ob es dieser kranke Hai war, der die letzten Tage mehrere Strände in der Umgebung der Inselhauptstadt Palma angeschwommen hatte, oder ob sich noch weitere dieser Meeresräuber in Mallorcas Küstengewässern herumtreiben. Denn auch an anderen Playas hatte es die letzten Tage Hai-Alarm gegeben. Etwa an der Playa Illetes, in der Cala Nova, der Cala Major und auch an der Playa de Palma, dem Ballermann-Strand, war eine Hai-Rückenflosse im Wasser gesichtet worden.



Einige Zeugen wollten sogar einen sehr viel größeren Hai ausgemacht haben als jenen, der in Can Pastilla eingefangen und getötet worden war. Seit einigen Tagen kursieren Dutzende Hai-Videos, gedreht von Mallorca-Urlaubern, in den sozialen Netzwerken. Man weiß nicht von allen, ob sie wirklich authentisch sind. Der Hai-Spuk ist derzeit das Thema Nummer eins an Mallorcas Urlauberstammtischen.



Mallorca: Etwa eine Hai-Sichtung jährlich

Die Sicherheitskräfte an den Stränden nehmen das Thema ernst und sind in Alarmbereitschaft. Die offiziellen Experten vermuten zwar, dass es sich bei allen Hai-Sichtungen immer um denselben Raubfisch handelte - aber man weiß ja nie.



Haie kommen durchaus häufig im Mittelmeer vor, wo rund 50 verschiedene Arten dieser großen Raubfische leben. Es ist aber ungewöhnlich, dass die Tiere so nah an die Küste kommen. Hochseefischern gehen diese Räuber immer mal wieder ins Netz oder an die Angel.



Es ist nicht das erste Mal, dass auf Mallorca Hai-Alarm ausgelöste wird. Wenigstens eine Hai-Sichtung gehört zum typischen Sommer von Mallorca. Meist handelte es sich dabei um kranke und kleinere Tiere. Hai-Angriffe auf Menschen sind in europäischen Gewässern äußerst selten.



Vor zwei Jahren war von der spanischen Kanareninsel Gran Canaria ein Hai-Angriff gemeldet worden. Damals war eine 38-jährige Touristin beim Baden von einem etwa zwei Meter langen Junghai attackiert worden.



70 bis 100 Hai-Angriffe jährlich

Die Urlauberin hatte sich etwa 20 Meter vom Ufer entfernt befunden, als der Raubfisch die Frau plötzlich mehrmals in den Oberarm biss. Die Schwimmerin, die nur leichte Verletzungen erlitt, konnte sich losreißen und ans Ufer retten. Es war der erste Hai-Angriff, der in den letzten Jahrzehnten überhaupt von den im Atlantik liegenden Kanarischen Inseln gemeldet wurde. Von Mallorca und den anderen Balearischen Inseln ist in den letzten Jahren kein einziger Hai-Angriff bekannt geworden. Weltweit kommt es, Experten zufolge, jedes Jahr zu 70 bis 100 Hai-Angriffen, von denen aber nur fünf bis zehn tödlich enden.