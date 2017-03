Berlin: 18-Jähriger will Frau vor diesen Männern beschützen und wird selbst Opfer

Ein junger Mann hat im Januar in Berlin eine Frau vor Schlägern beschützt und wurde dabei verletzt.



Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nun die vier mutmaßlichen Täter nach der gefährlichen Körperverletzung.



Das Quartett soll am 1. Januar 2017 gegen 7 Uhr auf dem U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg zwei Männer angegriffen haben.



Brutaler Angriff in U-Bahnhof in Berlin

Zunächst soll einer der Gruppe auf dem Bahnsteig eine Frau verbal belästigt haben. Der 18-Jährige stellte sich schützend vor die Frau und soll dann aus der Gruppe heraus von einem Mann angegriffen worden sein.



Ein 24 Jahre alter Zeuge wollte die Auseinandersetzung schlichten und wurde von demselben Mann attackiert. Daraufhin kamen drei weitere Männer hinzu, die den ersten Angreifer unterstützten und den 18-Jährigen und den 24 Jahre alten Zeugen ebenfalls angingen. Bevor sich die Verdächtigen entfernten, warf einer noch eine Bierflasche ins Gesicht des 24-Jährigen.



Die beiden Männer erlitten Gesichtsverletzungen und mussten zu Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität oder Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 in der Straße Am Nordgraben 7 in Reinickendorf unter der Telefonnummer (030) 4664 - 17 33 00 (zu Bürodienstzeiten), (030) 4664 - 17 11 00 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail dir1k33@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.