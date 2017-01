Bericht: Jedes vierte Krankenhaus erfüllt Hygienevorschriften nicht

Mehr als jedes vierte Krankenhaus (26 Prozent) erfüllt einem Bericht zufolge die Hygienevorschriften des Robert Koch Instituts nicht und beschäftigt zu wenig Hygienepersonal. Schlusslicht unter den Bundesländern ist Bremen, wo 43 Prozent aller Kliniken die Vorgaben nicht erfüllen, wie der WDR am Mittwoch unter Berufung auf gemeinsame Recherchen des ARD-Magazins "Plusminus" und des Portals Correctiv berichtete.Auf dem vorletzten Platz liegt demnach Thüringen mit 42 Prozent, Berlin folgt mit 37 Prozent. Am besten schnitt dagegen Hamburg ab, wo lediglich zehn Prozent der Kliniken die Hygienevorgaben verfehlen. "Plusminus" und Correctiv veröffentlichten die Ergebnisse der einzelnen Krankenhäuser in einer frei zugänglichen Datenbank auf der Homepage plusminus.de.Dirk Janssen, Vizechef des Landesverbands Nord der Krankenkasse BKK, bezeichnete die Resultate laut WDR als alarmierend. Sie zeigten "gravierende Mängel" vieler Kliniken im Umgang mit Hygiene. Wenn sich nichts ändere, "kostet das jedes Jahr Tausenden Patienten das Leben", sagte Janssen.Mit dem Infektionsschutzgesetz von 2011 sollten ursprünglich bis Ende 2016 verbindliche Regelungen für ausreichendes Hygienepersonal geschaffen werden. Bundesgesundheitsminister Herrmann Gröhe (CDU) stellte Anfang 2015 außerdem einen Zehn-Punkte-Plan zur Bekämpfung multiresistenter Keime in Kliniken vor, der zum Ziel hatte, bis Ende 2016 mehr Hygienepersonal einzustellen. Das Erreichen des Ziels wurde "auf Bitten der Länder zwischenzeitlich bis Ende 2019 verlängert", wie das Gesundheitsministerium dem Bericht zufolge mitteilte.Das ARD-Magazin "Plusminus" berichtet am Mittwochabend um 21.45 Uhr im Ersten über die Ergebnisse.