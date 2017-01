Bericht: Guttenberg soll CSU im Bundestagswahlkampf unterstützen

Zuletzt wurde es wieder lauter um Karl-Theodor zu Guttenberg. Der ehemalige Verteidigungsminister aus dem Landkreis Kulmbach stehe vor einem Comeback auf der politischen Bühne , wurde spekuliert. Ein Treffen zwischen dem CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und Guttenberg befeuerte die Gerüchte zusätzlich.Wie nun der "Spiegel" erfahren haben will, plant die CSU tatsächlich wieder mit dem 45-jährigen Oberfranken, allerdings nur in der Funktion eines Edel-Wahlkampfhelfers für die Bundestagswahl im kommenden Spetember. Laut "Spiegel" soll Guttenberg der CSU zugesichert haben, für mehrere große Kundgebungen nach Bayern zu kommen. Er wolle sich dabei "voll einbringen", heißt es in dem Bericht.Bei dem Treffen mit Scheuer zu Wochenbeginn sollen Details zu diesen Plänen besprochen worden sein. Um ein Bundestagsmandat wolle sich Guttenberg aber nicht bewerben. Also doch keine Rückkehr in die Politik - aber zumindest auf die politische Bühne.