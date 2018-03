Beherzter Sprung: Fischer sitzt plötzlich mit Weißem Hai in einem Boot

Ein riesiger Weißer Hai ist vor der Küste Australiens einem Fischer ins Boot gesprungen. "Ich sah verschwommen plötzlich etwas Großes über dem Boot, da traf mich schon die Brustflosse am Unterarm und schlug mich zu Boden", sagte der 73 Jahre alte Fischer Terry Selwood dem Sender ABC über den Vorfall vom Wochenende.



Selwood war mit seinem 4,50 Meter langen Kutter allein vor der Küste von Neusüdwales unterwegs, als das 2,70 Meter große Tier hineinsprang.



"Ich war also auf allen vieren - und er schaut mich an. Und dann begann er zu tanzen und zu zappeln. Ich bin so schnell wie irgend möglich auf den höchsten Punkt des Boots geflüchtet", sagte Selwood.



Der Fischer hat den Hai nach eigenen Worten nicht an einer Angel gehabt. Das Meer sei an dem Tag sehr ruhig gewesen, Beutefische waren nicht in Sicht. Der Vorstoß des Tieres sei ihm unergründlich. In 60 Jahren auf See sei ihm sowas nicht passiert. Der Raubfisch musste mehr als 1,50 Meter hoch springen, um die Kante des Schiffes zu überwinden.



Selwood rief per Funk um Hilfe. Ein Rettungsteam der Marine nahm ihn auf, nahm sein Boot in Schlepp und zog es mitsamt dem Hai an Bord zur Küste. Das Tier verendete. Wegen der Prellungen musste Selwood mit geschwollenem Arm ins Krankenhaus, durfte die Klinik aber bald wieder verlassen.