Bayernweite Razzien gegen rechte Gruppe - auch in Ober- und Unterfranken

von DPA

Bei einer Razzia gegen eine möglicherweise kriminelle rechtsgerichtete Gruppierung hat die Polizei in Bayern nach verbotenen Waffen gesucht. Es sei nicht um Schusswaffen, sondern um verbotene Gegenstände wie Schlagringe gegangen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft München I, Florian Weinzierl. "Es gibt Anhaltspunkte, dass die Beschuldigten eine rechte Gesinnung haben oder mit einer solchen jedenfalls sympathisieren." Rund 150 Beamte waren am Dienstag im Einsatz.



Insgesamt werde gegen rund 20 Verdächtige wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. "Wir gehen davon aus, dass sich die Gruppe "Bavaria Vikings" nannte", sagte Weinzierl. Es sei vor allem um den Ankauf von verbotenen Schlagringen sowie Elektroschockgeräten in der Tschechischen Republik gegangen. Von weiteren konkret geplanten Straftaten sei nichts bekannt.



Der Schwerpunkt der Aktion lag in Niederbayern, wo acht von insgesamt rund 20 Objekten durchsucht wurden. Auch in Oberfranken sind zwei Objekte überprüft worden. Außerdem hatten die Beamten auch in Unterfranken einmal zugeschlagen. Zwei weitere Objekte befanden sich außerdem in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.



Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums fanden die Ermittler verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz sowie diverses rechtsextremes Propagandamaterial. "Polizei und Staatsanwaltschaft werden die Durchsuchungsergebnisse genauestens auswerten und dann prüfen, ob sich die Verdachtsmomente erhärten", teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit.