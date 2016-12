Bayern richtet Ermittlungsstelle für Extremismus und Terrorismus ein

von DPA

Zu Jahresbeginn werde die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) eingerichtet, teilte Justizminister Winfried Bausback (CSU) am Freitag in München mit. Damit solle die Schlagkraft der Strafverfolgungsbehörden in diesem Bereich weiter erhöht werden.



"Unser Land erlebt derzeit eine Welle extremistischer Gewalt aus verschiedensten Richtungen", sagte Bausback. "Straftaten mit terroristischen und extremistischen Bezügen verlangen in ganz besonderem Maße konsequente und effektive Strafverfolgung."



Die ZET bei der Generalstaatsanwaltschaft München soll besonders herausgehobene Ermittlungsverfahren bearbeiten und als Schnittstelle zu anderen, mit der Extremismus- und Terrorismusbekämpfung befassten Behörden dienen.