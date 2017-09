Bauer sucht Frau-Special: Ponyhofbesitzer suchen einen Partner

von DANIELA DEEG

RTL bringt eine Sonderausgabe von "Bauer sucht Frau" ins Fernsehen: Dabei suchen Pferdehofbesitzer einen neuen Partner. So heißt das Special auch "Bauer sucht Frau - Das Leben ist (k)ein Ponyhof".



Ab Sonntag, 22. Mai um 19.05 Uhr beginnt die Spezial-Reihe "Bauer sucht Frau: Das Leben ist (k)ein Ponyhof", natürlich moderiert von Inka Bause. In dieser Ausgabe von BsF suchen fünf ganz unterschiedliche Pferdebauern.



Bereits im Dezember 2012 begaben sich laut RTL vier Ponyhofbesitzer auf die Suche nach ihrem Traumpartner. Durchschnittlich 3,98 Millionen Zuschauer ließen sich von den beiden Spezialausgaben "Bauer sucht Frau: Das Leben ist (k)ein Ponyhof" begeistern.



Jetzt bekommen fünf neue Pferdewirte und Pferdewirtinnen eine Chance. RTL sucht Partner für die fünf Bauern.



Auch sie haben sich den Traum von einem eigenen idyllischen Pferde- oder Ponyhof erfüllt: Umgeben von Weideland, Wiesen und Wäldern führen sie zusammen mit ihren Pferden ein naturverbundenes Leben.





Das sind die Kandidaten von Bauer sucht Frau: Das Leben ist (k)ein Ponyhof





Angela aus Nordrhein-Wesfalen



Angela ist 46 Jahre alt und lebt mit ihrem Vater auf dem Hof. Die Liebe zu Tieren wurde Angela in die Wiege gelegt. Schon ihr Opa war Landwirt und schenkte Angela mit fünf Jahren ihr erstes Pony. Mit einem eigenen Hof hat sie sich einen großen Traum erfüllt. Auch wenn die 46-Jährige hauptberuflich Erzieherin ist, versucht sie jede freie Minute mit ihren Vierbeinern zu verbringen. Auf dem Zweifamilienhof hat sich die Pferdenärrin einen Spring- und Dressurplatz aufgebaut, wo sie u.a. auch Kinder unterrichtet.





Gabriele aus Hessen

Pferdehofbesitzerin Gabriele ist 48 Jahre alt. An ihrem ehemaligen Elternhaus betreibt "Gabi" einen kleinen Pferdehof im Nebenerwerb mit wechselndem Pferdebestand. Die attraktive Powerfrau nimmt sich hier vor allem den Pferden an, die sonst kein Zuhause finden. Nebenbei arbeitet die zweifache Mutter in einer Kosmetikfirma und liebt Blumen über alles - ihre ganze Wohnung ist voll davon. Ihrer Freizeit verbringt die Hessin gerne mit ihren Kindern und geht oft mit ihnen in die Disko: "Ich werde oft für die Schwester meiner Kinder gehalten", erzählt Gabi.





Katrin aus Thüringen



Die 50 jährige, zweifache Mutter lebt in einer ausgebauten Scheune auf dem Hof, damit sie stetigen Kontakt zu ihren vielen Tieren hat. Auch wenn der Tag für Katrin schon um 7 Uhr anfängt, nimmt sie sich dennoch Zeit für ihre Hobbys. In der Sauna und beim Fotografieren ihrer Pferde kann sie wunderbar entspannen. Katrin war bereits 2012 bei den ersten beiden Folgen "Bauer sucht Frau: Das Leben ist(k)ein Ponyhof" als Bewerberin dabei und besuchte dabei Westernfan Andreas auf seinem Hof. Jetzt möchte sie den Spieß umdrehen und einen Mann auf ihre Ranch einladen.





Arie aus Niedersachsen





Der gebürtige Holländer Arie hat im wunderschönen Niedersachsen eine neue Heimat gefunden. 8 Pferde, 11 Hühner, 1 Hahn und 2 Katzen nennt er auf seinem 2 Hektar Grünland sein Eigen. Der 48-Jährige ist mit Tieren groß geworden, denn schon sein Vater war Bauer.





Jürgen aus Nordrhein-Westfalen



Jürgen ist laut RTL ein "Sunnyboy": Mit viel positiver Energie und einem Lächeln auf den Lippen geht er durchs Leben. Der gelernte Tischler hat schon viel von der Welt gesehen und auch schon mal beim Radio gearbeitet.



Die Leidenschaft für Pferde hat Jürgen recht spät entwickelt - dafür aber richtig: Der junggebliebene 50-Jährige betreibt in der Vor-Eifel einen Pferdepensionshof im Haupterwerb. Jürgen folgt der Philosophie des "Rai-Reitens", bei der ohne schmerzhafte Hilfsmittel wie Sporen o.ä. gearbeitet wird.