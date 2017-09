Bauer sucht Frau 2016: Wann geht es los und wer ist dabei?

Wann geht Bauer sucht Frau (BsF) wieder los?



Bauer sucht Frau geht 2016 bei RTL schon in die elfte Staffel. Und die Vorbereitungen für die Sendung laufen bereits. Die neuen Landwirte wurden vorgestellt. Frauen, die die Landwirte kennenlernen möchten und sich ein Leben auf einem Bauernhof vorstellen können, dürfen sich derzeit bewerben. Hier geht es zur Bewerbung für Bauer sucht Frau Der Start der neuen Staffel BsF ist voraussichtlich wieder im Herbst 2016. In den vergangenen Jahren wurde die TV-Kuppelshow ab Oktober immer montags um 21.15 Uhr ausgestrahlt.18 Bauern hat RTL für dieses Jahr ins Rennen um die große Liebe geschickt, doch nicht alle werden im Fernsehen zu sehen sein. Normalerweise sind zum Staffelstart nur noch zehn Landwirte dabei, die dann jeweils aus zwei Frauen beim Scheunenfest auswählen dürfen. Nur eine können die RTL-Kandidaten dann in der Hofwoche mit nach Hause.Aus Franken sind diesmal keine Bauern dabei. Dafür kommen zwei Landwirte aus Oberbayern und einer aus Niederbayern. Außerdem suchen diesmal zwei Brüder, die gemeinsam einen Hof bewirten, nach der Liebe.Auch diesmal wird die Trash-TV-Sendung von Inka Bause moderiert. Die blonde Moderatorin ist seit Anfang an im Jahre 2005 dabei.