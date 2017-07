Bachelorette: Kann Arnold aus Franken beim Quad-Date Jessica für sich gewinnen?

Die Bachelorette hat einen Quad-Unfall





Wie stehen Arnolds Chancen?



Die vierte Woche bei der Bachelorette 2017 beginnt mit einem rasanten Gruppen-Date. Zwischen den Anwärtern hält sich noch ein Franke: Arnold aus Hohenroth im Landkreis Rhön-Grabfeld. Jessica Paszka lädt ihn sowie David, Basti, Niklas und Marco in die Wüste ein. Die Männer müssen bei einer Quad-Fahrt beweisen, was sie drauf haben.Dabei ereignet sich ein fataler Unfall: Als Jessica das Steuer des gemeinsamen Quads mit Marco übernimmt, kippt das Fahrzeug um. Arnold und die anderen Kandidaten eilen zur Hilfe, aber den beiden Insassen ist nichts passiert. Jessica scheint nicht viel Glück mit Quads zu haben, denn schon auf einem Date beim Bachelor 2014 hatte sie damit einen Unfall.Die Männer haben in ihrer Villa ein Barbecue für Jessica veranstaltet, um mit ihr Zeit zu verbringen. Doch Johannes trübt die Stimmung, da er ein Vier-Augen-Gespräch mit Jessica möchte. Er will sein gebrochenes Versprechen wieder gut machen, doch davon sind die anderen Kandidaten genervt.Bei einem weiteren Gruppen-Date, am Canyon eines reißenden Flusses, ereignet sich Jessicas nächster Unfall: Sie rutscht auf einem Stein aus. Doch Michi rettet sie und gibt sich besorgt: "Ich dachte wirklich sie ist ohnmächtig. Sie hat keine Luft mehr bekommen".Der Konkurrenzkampf wird immer größer. Ob der Unterfranke Arnold da mithalten kann? Immerhin kassiert er auch in Woche vier kein Einzel-Date mehr. Dazu lädt Jessica Sebastian ein. In der Nacht der Rosen herrscht in der Männervilla eine gereizte Stimmung. Die Bachelorette wirkt hin- und hergerissen: "Die Entscheidung heute ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, da ich das Gefühl habe, dass es jetzt jeder hier ernst meint."Was noch alles passiert und ob Arnold eine Rose bekommt, sehen wir heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL.