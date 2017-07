Bachelorette 2017: Zwei Franken buhlen um Jessica Paszka

Zwei Franken sind im Rennen







Unterfranke sucht die große Liebe







Kandidaten setzen auf Tattoos und Muskeln







Jessica Paszka ist die Bachelorette



Martina Riederle, dpa, ans

Seemann, Metal-Musiker, Chemie-Student oder Kosmetik-Verkäufer. Bis auf Muskeln und Tattoos haben die 20 Männer, die RTL ausgesucht hat, nicht viel gemeinsam. Der Privatsender bringt sie ab dem 14. Juni alle zusammen: Heute startet die 4. Staffel der Kuppelshow "Die Bachelorette".Unter den diesjährigen Kandidaten befinden sich außerdem zwei Franken. Einer von ihnen ist der 29 Jahre alte Manuel aus Würzburg. Seine Freizeit verbringt er gerne an der frischen Luft und als Hobbyfotograf. Außerdem betreibt er zusammen mit einem Kumpel eine Vespa-Werkstatt. Seine Freunde schätzen laut RTL seine Ehrlichkeit und Prinzipientreue.Der gebürtige Augsburger sucht eine Partnerin auf gleichem Niveau und verspricht, "wenn es eine Frau in meinem Leben gibt, verschiebe ich gerne meine Prioritäten". Er verriet nämlich, dass den Großteil seines Lebens sein Beruf, die Medizin, ausmache.Der zweite teilnehmende Franke ist Arnold aus Hohenroth im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Der 24-Jährige beschreibt sich selbst als guten Menschenkenner. Ehrlichkeit und Treue würden für ihn an erster Stelle stehen. Der ruhige Familienmensch hat russische Wurzeln und geht täglich ins Fitnessstudio. Arnolds ruhige und gelassene Art würden bei Frauen genauso gut ankommen wie sein äußerliches Auftreten. Und doch ist der 24-Jährige seit über einem Jahr Single. "Es dauert, bis ich eine Beziehung anfange. Ich muss mir zu 100 Prozent sicher sein." Denn Arnold ist sich sicher: "Die Nächste soll die Letzte sein."Arnold stieß im Internet zufällig auf die Anzeige von RTL. "Ich habe die Chance genutzt, weil ich auf der Suche nach der richtigen Frau bin." Er hat sich beworben und nicht viele Chancen ausgerechnet, genommen zu werden. Arnold dachte, "da schicken so viele junge Männer ihr Profil hin, da bin ich sowieso nicht dabei". Doch dann die Überraschung: eine Einladung zum Casting. Arnold fuhr hin und präsentierte sich dabei genauso natürlich, wie er immer ist, sagte er.Und dann die zweite Überraschung: Nach drei Wochen erhielt er von RTL die Zusage zu einer Teilnahme als Kandidat in der TV-Sendung Die Bachelorette 2017. Darüber freute er sich sehr, auch wenn es bedeutete, dass er damit ein "Blind Date" hat. Schließlich kannte er die Dame, die die Rosen verteilen wird, nicht. Da Arnold Till jedoch keinen bestimmten Frauentyp bevorzugt, ist das für ihn nicht ausschlaggebend.Und was für ihn ganz wichtig ist: Nur seine Familie wusste über die Bewerbung und die Teilnahme Bescheid. Weder auf der Arbeit noch im Freundeskreis hat er etwas davon erzählt, sagt Arnold. "Niemand ahnte etwas." Über die Dreharbeiten berichtete Arnold nicht viel. Sie haben in Spanien stattgefunden und sich über einige Wochen hingezogen. "Der ganze Dreh hat mir viel Spaß gemacht. Die besonderes Orte waren Highlights. Und ich habe viele nette Menschen kennengelernt.""Die Tattoo-Quote ist wie immer hoch, die Partymuskeldichte auch", schreibt ein Kolumnist der Zeitschrift "Glamour" über die weiteren Kandidaten der Kuppel-Show."Falls Sie endlich mal ungestört ins Fitnessstudio gehen wollen, jetzt ist die Gelegenheit, die Muckibuden der Republik dürften in den nächsten Wochen leer gefegt sein." Der 25-jährige Lukasz versucht es indes mit einer für die Sendung eher ungewöhnlichen Strategie: Er will mit Köpfchen punkten. Der Düsseldorfer studiert Chemie und Geschichte auf Lehramt, trägt Hornbrille und spielt Klarinette im Orchester. "Ich bin ein Gentleman der alten Schule."Das Prinzip zur Erinnerung: Eine Junggesellin darf sich aus den Teilnehmern einen aussuchen. Bis es soweit ist, vergibt sie jede Woche Rosen an die, die noch im Rennen sind. Wer keine Rose bekommt, fliegt. Einen sportlichen Körper haben sie alle.Doch wen die Bachelorette wirklich sucht, ist ihr Geheimnis. Diese ist für Freunde des Privatfernsehens keine Unbekannte: Jessica Paszka. Für alle, denen der Name nichts sagt: Die 27-Jährige suchte bereits bei "Der Bachelor" glücklos einen Mann. Besser lief es für sie danach im Reality-TV. Sie war seitdem unter anderem bei Sat.1 im "Promi-Big-Brother-Haus" oder bei Vox bei "Mieten, kaufen, wohnen" und "Das perfekte Promi-Dinner" zu sehen.Nun soll es auch mit der Liebe klappen. Ihre Vorgängerinnen - Monika Ivancan, Anna Hofbauer und Alisa Persch - hatten zumindest langfristig kein Glück. Die Beziehung von Anna Hofbauer und Marvin Albrecht hielt zweieinhalb Jahre, danach war aber Schluss.Die aktuellen Kandidaten hat die Blondine schon unter die Lupe genommen - und ist fündig geworden. "Im Grunde ist er der Jackpot", sagt Hofbauer über den 28-jährigen André aus Herten bei Recklinghausen. Der klingt fast zu langweilig für die Show: Er spielt Klavier, besucht Kochkurse mit seinem Vater, will in den elterlichen Betrieb einsteigen und sagt: "Ich habe keine Laster."Langweilig wird es mit dem Modeblogger Julez aus dem westfälischen Hamm eher nicht: Der 26-Jährige könnte sich nämlich nicht nur in die Bachelorette vergucken - sondern auch in seine Konkurrenten. Er verrät: "Ich stehe auf Frauen und auf Männer." Wer sich letztlich für wen erwärmen kann, ist ab diesem Mittwoch um 20.15 Uhr sieben Wochen lang zu sehen.