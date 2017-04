Autobahn komplett gesperrt - Polizei rettet Entenfamilie

von DPA

Eine 16-köpfige Entenfamilie haben Beamte der Polizeiautobahnstation Frankfurt am Ostersamstag auf der stark befahrenen Autobahn 661 (Offenbach-Oberursel) in Sicherheit gebracht.



Autofahrer hatten die watschelnden Enten in der Höhe von Frankfurt-Heddernheim entdeckt und die Polizei verständigt, wie diese am Ostermontag in Frankfurt berichtete.



Die Beamten sperrten kurzzeitig die Autobahn komplett und trieben die Enten von der Fahrbahn. Zwei andere Küken hatten zuvor bei dem Ausflug bereits ihr Leben verloren.