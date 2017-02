Auto mit Rosen gefüllt: Anzeige wegen Valentinsgruß

von DPA

Als sie in der Nacht zum Sonntag in Bernau in ihr Auto steigen wollte, war die Frontscheibe mit einem Plakat mit der Aufschrift "Happy Valentinstag" zugeklebt, wie die Polizei berichtete.



Zudem war der Wagen mit Rosen gefüllt. Als Spender wurde der 36-jährige Ex-Liebhaber der Frau ermittelt, der sich mit dem Blumengruß ordentlich in Unkosten gestürzt habe, so die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Stalkings ermittelt.