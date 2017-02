Auto fährt in Fußgängergruppe - Fahrer auf der Flucht

von DPA

Nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin ist ein Autofahrer in München in eine Fußgängergruppe gerast und hat dabei zwei Passanten schwer verletzt. Anschließend flüchtete er zu Fuß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bisher nicht gefasst werden.



Den Ermittlungen zufolge hatte sich der 29-Jährige am Mittwoch zunächst einen Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin geliefert. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die Ex-Freundin floh und suchte Schutz bei einer Nachbarin. Der Mann schnappte sich daraufhin die Autoschlüssel und das Fahrzeug der Frau, um sich mit deren vier Kindern im Alter zwischen 14 Monaten und 5 Jahren auf die Suche nach seiner Ex zu machen.



Als er an einer roten Ampel eine Polizeistreife sah, geriet er offenbar in Panik und gab Gas. Weil er deutlich zu schnell war, kam er kurz darauf von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte erst einen Alleebaum, dann einen 25 Jahre alten Studenten und erfasste schließlich frontal einen auf dem Fußweg stehenden 30-jährigen Mann.



Statt sich um die beiden Schwerverletzten zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer zu Fuß. Auch die vier Kinder, die unverletzt blieben, ließ er zurück. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst ohne Erfolg.