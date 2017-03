Aus religiösen Gründen: Pastor will sich von Rundfunkgebühr befreien lassen

Ein Pastor wollte sich von der Rundfunkbeitragspflicht befreien lassen - unter anderem aus religiösen Gründen.



Wie die Deutsche Anwaltshotline berichtet, wollte ein Pastor seine Rundfunkgebühren nicht bezahlen. Zum einen, weil er sie für Verfassungswidrig hielt, zum anderen weil seine Familie weder einen Fernseher besitze noch ein Radio nutze. Außerdem beantragte er die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht aus religiösen Gründen.



Er berief sich dabei auf einen Gewissenskonflikt, in den ihn das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender in Bezug auf seinen Glauben stürzen würde. Ein großer Teil der Sendungen sei aus biblisch-christlicher Sicht inakzeptabel und gottlos. Diese wolle er nicht mitfinanzieren.



Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz war aber anderer Meinung. Zum einen sei die Rundfunkbeitragspflicht nicht an vorhandene Geräte geknüpft, sondern an bewohnte Wohnungen. "Zum anderen ist ein Gewissenskonflikt kein Grund, von den Rundfunkgebühren befreit zu werden", erklärt Rechtsanwältin Ellen Bähr. Auch ein Härtefall sei hier nicht anwendbar. Für eine Befreiung müsste schon eine objektive Beeinträchtigung wie etwa ein Funkloch vorliegen. Das sei aber in Deutschland sehr unwahrscheinlich, so das Gericht.