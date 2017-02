Rosa Hase in Badezimmer - Betrunkener bricht bei Nachbar ein

von DPA

Auf der Suche nach seinem Zuhause ist ein betrunkener Faschingsfan in Augsburg in die Wohnung seines Nachbarn eingebrochen. Der Wohnungsinhaber hatte das Bersten einer Scheibe gehört und entdeckte am Freitagmorgen einen als rosa Hasen kostümierten Mann in seinem Badezimmer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Der Versuch, den verkleideten Narren im Badezimmer einzusperren, scheiterte, der Betrunkene schlug die Verglasung der Tür ein. Beim Eintreffen der Polizei war er verschwunden. Die Beamten fanden ihn schließlich im Bett seiner eigenen Wohnung. Auch deren Tür hatte er eingetreten.