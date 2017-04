Aufregung um niederländisches Malbuch - Adolf Hitler zum Ausmalen

von DPA

Kunden einer niederländischen Drogeriekette haben beim Blick in ein Malbuch eine unangenehme Entdeckung gemacht. Dort ist ein gezeichneter Adolf Hitler in Uniform mit Hakenkreuz zu sehen - das Bild ist zum Ausmalen gedacht. Nach Beschwerden aus der Kundschaft nahm das Unternehmen Kruidvat das Malbuch am Mittwoch aus dem Handel. "Das tut uns sehr leid", entschuldigte sich ein Sprecher des Unternehmens, wie die niederländische Agentur ANP berichtete.



Mehrere Kunden hatten ein Foto von der Seite aus dem Malbuch auf der Facebook-Seite des Unternehmens veröffentlicht. Die Hitlerfigur ist in viele kleine Felder aufgeteilt, die man bunt ausmalen kann. Das Unternehmen spricht auf der Facebook-Seite von einem bedauerlichen Irrtum und will nun untersuchen, wie es dazu kommen konnte.