Asylbewerber gibt Sozialbetrug zu - Schaden fast 22.000 Euro

von DPA

Ein Asylbewerber aus dem Sudan hat vor dem Amtsgericht Hannover gestanden, sich mit verschiedenen Identitäten Sozialleistungen in mehreren Städten erschlichen zu haben. Der Schaden des Sozialbetrugs betrug 21 700 Euro. Er habe mit dem Geld seine erkrankten Eltern in seiner Heimat unterstützen wollen, ließ der Mann am Montag zu Prozessbeginn über seinen Anwalt erklären.



Das Urteil sollte noch im Tagesverlauf fallen. Es ist das erste Verfahren in Niedersachsen nach Bekanntwerden einer Reihe von Fällen, in denen sich Flüchtlinge Unterstützung mit Mehrfachidentitäten erschlichen haben sollen. Laut Innenministerium hat es im Land flächendeckend solche Fälle gegeben.