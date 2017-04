Anstieg um 580 Prozent: Wieder mehr kleine Waffenscheine in Bayern

Die Behörden erteilten rund 33.000 neue Scheine, wie eine Antwort von Innen-Staatssekretär Gerhard Eck (CSU) auf eine Anfrage der Landtags-Grünen zeigt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr (rund 5700) ein Anstieg um rund 578 Prozent. "Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein, weil der bloße Erwerb erlaubnisfrei ist", sagte die innenpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, am Freitag.Einen kleinen Waffenschein muss beantragen, wer seine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe in der Öffentlichkeit tragen will. Um den Schein zu erhalten, sind nach Angaben des Innenministeriums verschiedene Voraussetzungen nötig.Neben dem Führungszeugnis werden demnach unterschiedliche polizeiliche Datenbanken auf Einträge geprüft. Außerdem würden Erkenntnisse des Verfassungsschutzes genutzt.