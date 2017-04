Anschlag auf BVB - Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Polizei nach Medieninformationen einen Tatverdächtigen festgenommen. Das berichteten die "Bild"-Zeitung sowie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Freitag.



Demnach hat eine Spezialeinheit des GSG-9 am Freitagmorgen einen 28-Jährigen bei Tübingen festgenommen. Er soll am Tag des Anschlags selbst in dem Hotel gewohnt haben, in dem auch die Mannschaft des BVB untergebracht war. Er sei seit dem 13. April - zwei Tage nach dem Rohrbombenanschlag auf den BVB-Bus mit zwei Verletzten - per Haftbefehl wegen 20-fachen versuchten Mordes und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gesucht worden.



Sein Motiv für den Anschlag soll Geldgier gewesen sein: Mit Hilfe eines Kredits soll er am Tag des Anschlags Optionsscheine auf BVB-Aktien erworben und damit auf fallende Kurse gewettet haben.



Mitarbeiter der betreffenden Bank hätten der Polizei eine Verdachtsanzeige gegen den Mann wegen Geldwäsche übermittelt, weil ihnen der Kauf verdächtig erschien. Im Falle eines deutlichen Kursverlustes der BVB-Aktie hätte der Verdächtige einen Millionengewinn mit den Aktienoptionen machen können.