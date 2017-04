Anschlag auf BVB-Bus: Das sagt Trainer Thomas Tuchel zur Festnahme

BVB-Anschlag: Um welche Summen ging es eigentlich?



Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hat mit Unverständnis auf das mutmaßliche Motiv des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Mannschaftsbus reagiert. "Es ist für mich nicht nachzuvollziehen, weder emotional noch rational", sagte Thomas Tuchel am Freitag. Die Polizei hatte zuvor einen Verdächtigen festgenommen . "Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass es offensichtlich einen Durchbruch gegeben hat", meinte Tuchel.Nach Einschätzung des Dortmunder Oberbürgermeisters könnte die Festnahme vor allem der Mannschaft des Bundesligisten helfen. "Diese Nachricht von der Festnahme eines Einzeltäters ist gut für den BVB, den Fußball und die Fans", sagte Ulrich Sierau am Freitag. Sie gebe Vertrauen und beseitige die Ungewissheit. Er wünsche jedem einzelnen Spieler Erfolg bei der Aufarbeitung der Ereignisse, sagte Sierau. "Wenn sie sich dann in zurückgewonnener Unbeschwertheit auch auf dem Platz äußert, werden wir uns alle gemeinsam freuen."Als Hintergrund für die Tat gibt die Bundesanwaltschaft nach dem Stand der Ermittlungen Aktienspekulation an und nicht Terrorismus.Der 28-jährige Verdächtige hatte spekuliert, dass der Anschlag ein Kursverlust der Borussia-Dortmund-Aktie zur Folge gehabt hätte. Darauf hatte er durch den Kauf von Optionsscheinen gesetzt. Ein hoher finanzieller Gewinn war das Ziel.Der mutmaßliche Täter soll an der Börse sogenannte Put-Optionen gekauft haben - und im Fall eines Kurssturzes der BVB-Aktie auf hohe Gewinne spekuliert haben. Zu den Summen gab es am Freitag zunächst unterschiedliche Angaben:- Laut Bundesanwaltschaft soll der 28-Jährige drei verschiedene Derivate auf die Aktie von Borussia Dortmund erworben haben - die meisten davon am Tag des Angriffs selbst. Dafür habe er einen Verbraucherkredit in Höhe von mehreren zehntausend Euro aufgenommen. In einer Mitteilung der Behörde hieß es, der Verdächtige habe 15.000 Verkaufsoptionen erworben. Wie viel Geld er aber genau investiert haben soll, nannte die Bundesanwaltschaft nicht. Es sei außerdem noch nicht klar, wie viel Geld er maximal an der Börse hätte gewinnen können - das werde derzeit berechnet. Sicher sei: Je tiefer die Aktie des Fußballvereins gefallen wäre, desto höher wäre der Gewinn für den Verdächtigen ausgefallen.- NRW-Innenminister Ralf Jäger nannte dagegen konkrete Zahlen: "Der Täter hat nach meinem jetzigen Stand 79.000 Euro investiert, um entprechende Aktienoptionsscheine zu kaufen", sagte er auf einer Pressekonferenz. Die Spekulation hätte seinen Worten zufolge "möglicherweise zu einem Millionengewinn" führen können.- Einige Redaktionen nannten andere Zahlen oder stellten eigene Rechnungen an: Nach "Spiegel"-Informationen soll sich der 28-Jährige einen Verbraucherkredit über 40.000 Euro besorgt haben. Auf dem Online-Portal der "Wirtschaftswoche" hieß es, der Verdächtige habe insgesamt nur 8000 Euro eingesetzt. Demnach hätte er mit diesem Einsatz auch keinen Millionengewinn erzielen können. Das "Handelsblatt" nannte ebenfalls eine Summe: Demzufolge hätte sich der maximale Gewinn an der Börse auf 322.620 Euro belaufen. Aber nur, bei einem Sturz der BVB-Aktie auf null Euro, wie es hieß.