Anhalter zwingt Frau, Tabletten zu schlucken

Im Kreis Neu-Ulm hat ein unbekannter Anhalter eine Frau gezwungen, die ihn zunächst mitnehmen wollte, Tabletten zu schlucken. Wie die Polizei berichtet, war die 30 Jahre alte Frau am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr, mit ihrem Auto auf dem Weg zur Arbeit.



Bei Weißenhorn bemerkte sie einen Anhalter und ließ ihn einsteigen, da sie ihn für einen Bekannten hielt. Noch bevor sie ihren Irrtum bemerkte, stieg der Unbekannte ins Auto auf den Beifahrersitz.



Als sie ihn bat, das Fahrzeug wieder zu verlassen, blieb er einfach sitzen und zog stattdessen wortlos ein Küchenmesser hervor und hielt dies in der Hand, wodurch sich die Fahrerin bedroht fühlte.



Der Mann wies die Fahrerin an, in den nahe gelegenen Pfaffenhofener Ortsteil Biberberg zu fahren. Dort musste sie in der Ortsmitte nach rechts auf die Biberberger Straße abbiegen und den Wagen anhalten. Der Anhalter stieg aber nicht aus dem Auto, sondern verlangte von der Frau, Tabletten zu schlucken, was sie letztlich auch tat, nachdem der Unbekannte seiner Forderung mit dem Messer Nachdruck verlieh.



Dann stieg er aus dem Auto. Bereits nach kurzer Wegstrecke musste sie aufgrund ihres Zustandes anhalten. Zwei Autofahrer fanden sie in ansprechbarem Zustand und verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach kurzer Behandlung bereits wieder entlassen werden konnte. Bei den eingenommenen Tabletten handelte es sich um rezeptfreie Schmerztabletten.



Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 25- bis 30-jährigen Mann, relativ groß mit korpulenter Statur. Er hat kurze dunkle Harre und trug weder Bart noch Brille. Bekleidet war er mit einer dunklen, dicken Winterjacke. Er sprach ortsüblichen Dialekt.



Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0731) 8013-0.