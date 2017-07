Anhänger mit Junggesellenabschied kippt um - Zehn Verletzte, drei davon schwer

von DPA

Ein Junggesellenabschied in Schwaben hat am Samstag ein böses Ende genommen. Der Anhänger, auf dem die Feiernden saßen, kippte um. Dabei wurden zehn Menschen verletzt, drunter drei schwer. Der 34 Jahre alte Fahrer der Zugmaschine, der im Gegensatz zu den meisten seiner Fahrgäste nach Polizeiangaben stocknüchtern war, habe auf einem abschüssigen Platz in Waal (Landkreis Ostallgäu) wenden wollen. Dabei sei der zum Partywagen umgebaute Anhänger umgefallen.



Rettungshubschrauber brachten zwei Schwerverletzte nach Kempten und Memmingen in Krankenhäuser. Sechs weitere Verletzte kamen per Rettungswagen ebenfalls in Kliniken. Die übrigen Männer erlitten Schürfwunden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe bei keinem der Verletzten. Wie schwer es den Bräutigam getroffen hat, vermochte der Sprecher zunächst nicht zu sagen.



Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. Ihm werde unter anderem fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.