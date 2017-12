Angst vorm Zahnarzt: Mann betrinkt sich und schläft im Wartezimmer ein

Aus Angst vor dem Zahnarzt hat sich ein Patient in Rheinland-Pfalz völlig betrunken und ist dann im Wartezimmer eingeschlafen. Der Mann habe 2,6 Promille Alkohol intus gehabt und sei nicht mehr ansprechbar gewesen, teilte die Polizei in Landau am Dienstag mit.



Der 30-Jährige sei am Montag bereits völlig betrunken in der Praxis in Offenbach an der Queich erschienen. "Die Behandlung beim Zahnarzt hatte sich damit erledigt", hieß es. Die Polizei weckte den 30-Jährigen, er wurde ins Krankenhaus gebracht.