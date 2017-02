Amnesty schlägt Alarm: Menschenrechte gefährdet

Amnesty International warnt vor einer Erosion der Menschenrechte weltweit. Die "Wir-gegen-die-Anderen"-Politik vieler Regierungen und politischer Gruppierungen höhle das Grundprinzip, dass jeder Mensch die gleichen Rechte besitzt, immer weiter aus, kritisierte der Generalsekretär der deutschen Sektion der Menschenrechtsorganisation, Markus N. Beeko, am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des Amnesty International Reports 2016/2017. Dieses seit Ende des Zweiten Weltkriegs geltende Grundprinzip sei "akut bedroht".



Kritiker zu Feinden erklärt

Vermehrt würden Kritiker pauschal zu Feinden erklärt, denen Rechte abgesprochen werden und einzelne Bevölkerungsgruppen zu Sündenböcken für soziale und wirtschaftliche Herausforderungen gemacht und ausgegrenzt. "Wir beobachten diese Tendenz in den USA, wo Menschen mittels Dekreten ihrer Rechts beraubt werden sollen und wir haben sie 2016 in allen Weltreligionen dokumentiert", sagte Beeko.



Als Beispiele nannte er die Massenverhaftungen nach dem Putschversuch in der Türkei, wo immer noch 40.000 Menschen in Untersuchungshaft sitzen oder die brutale Anti-Drogen-Kampagne des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte mit bislang 7000 Toten.



Aktivisten werden bedroht

Bedroht würden weltweit auch Menschenrechts- und Umweltaktivisten wie in Honduras, wo zwischen Juli 2015 und Januar 2016 insgesamt 36 Angriffe von staatlichen Stellen auf Aktivisten gezählt wurden. In anderen Ländern wie Indien gingen die Behörden massiv gegen ethnische Minderheiten wie die Adivasi vor, um deren Land wirtschaftlich auszubeuten. In mindesten 22 Ländern weltweit seien im vergangenen Jahr Menschen ermordet worden, nur weil sie sich friedlich für ihre Rechte und die anderer einsetzten.



Aber auch in den EU-Staaten würden Menschenrechtsstandards zunehmend ausgehöhlt. Mit der zunehmenden Abschottung Europas, eingeschränkten Freiheitsrechten und Flüchtlingsabkommen mit Problem-Staaten wie Libyen gerate "das Asylrecht unter die Räder", beklagte der Amnesty-Generalsekretär. Asylrecht dürfe auch in Deutschland nicht auf bloße "Migrationskontrolle" reduziert werden.



36 Staaten haben internationales Recht verletzt

Falsch sei auch die zunehmende Abschiebung von Asylbewerbern nach Afghanistan, das alles andere als ein sicheres Land sei. Mindestens 36 Staaten hätten 2016 internationales Recht verletzt, indem sie Schutzsuchende in Länder zurückschickten, in denen ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, kritisierte Beeko. Dazu kämen neue Gesetze mit diskriminierendem Charakter in EU-Staaten wie das neue polnische Antiterror-Gesetz, das sich vor allen gegen nichtpolnische Staatsangehörige richtet, oder die Möglichkeiten zur anlasslosen Massenüberwachung.



Die Beobachter von Amnesty sehen mittlerweile auch die deutschen Entscheidungen über die Flüchtlingspolitik kritisch. Die anfängliche Offenheit der Bundesregierung sei geschwunden, stattdessen werde auch in Berlin auf Härte und Abschottung gesetzt, etwa bei der Verschärfung des Asylrechts.



Einher gehe die weltweite Erosion menschenrechtlicher Standards mit der Schwächung internationaler Institutionen wie den Vereinten Nationen oder des Internationalen Strafgerichtshofs, von dem sich jüngst Russland zurückzog, beklagte Beeko. Vor Kriegsverbrechen wie in Syrien verschließe die Weltgemeinschaft die Augen.

Die allgemeinen Menschenrechtsstandards seien heute aktueller denn je, betonte der Amnesty-Generalsekretär. "Wir erleben eine historische Zeit, wo wir diese Errungenschaften verteidigen müssen", sagte Beeko. Gefragt seien jetzt alle: Bürger, Wähler, Politiker, Aktivisten.