Amazon-Mitarbeiter streiken

von DPA

Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag erneut zu Streiks beim Online-Versandhändler Amazon in Bad Hersfeld aufgerufen. Man rechne damit, dass sich bis zum Ende der Spätschicht 500 Beschäftigte daran beteiligten, erklärte die Gewerkschaft. Mitarbeiter des Standorts Bad Hersfeld waren laut Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke bereits ab 7 Uhr in den Streik getreten. Verdi fordert die Anerkennung des Branchentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel. Deshalb gibt es seit dem Jahr 2013 immer wieder Streiks.



Amazon verfügt über 31 Versandzentren in sieben Ländern, allein in Deutschland sind es neun Logistikzentren an acht Standorten. Der größte liegt im hessischen Bad Hersfeld mit zwei Warenlagern. Rund 11 000 Festangestellte arbeiten bundesweit für den US-Konzern.