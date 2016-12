Alle Jahre wieder: "Die Helene-Fischer-Show" zu Weihnachten

Wie das ZDF, das die dreistündige Show aus der Düsseldorfer Messehalle in Kooperation mit ORF und SRF zeigt, am Sonntag mitteilte, erwartet die Zuschauer ein "Programm aus Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und Musicalinszenierungen". Die Aufzeichnung sollte am Sonntag (4.12.) und Montag (5.12.) stattfinden.Zu den Gästen gehören diesmal Tom Jones, das Schlager-Trio Klubbb3, die Popstars Olly Murs oder Tim Bendzko, Liedermacher Rainhard Fendrich sowie die Schlager-Legenden Bill Ramsey und Roland Kaiser. Außerdem gebe es "ein eigentlich unmögliches Duett mit Elvis Presley", das sich auch die King-Witwe Priscilla Presley nicht entgehen lasse. Für Spaß soll zudem Puppen-Comedy mit Wiwaldi, Horst-Pferdinand und Co des Comedian Martin Reinl sorgen.Eine Helene-Fischer-Show zu Weihnachten gibt es seit 2011. Die ersten zwei Ausgaben strahlte die ARD aus. Das ZDF zeigt sie nun zum vierten Mal. Vor zwei Jahren erregte die Show Aufsehen, weil Udo Jürgens darin seinen letzten TV-Auftritt hatte. Er sang mit Fischer ein Duett. Zehn Tage nach der Aufzeichnung - noch vor der Ausstrahlung der Sendung - starb der Entertainer.