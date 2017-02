Aktion #onewarmwinter: Stars geben für einen Tag ihre Instagram-Accounts ab

Man muss nur wissen wie. #bringsocialbacktomedia #onewarmwinter Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am 9. Feb 2017 um 7:22 Uhr

Das Bild ist etwas unscharf. Der Mann hat lange weiße Haare und einen langen Bart. Er schaut in die Kamera und lacht. "Tachchen, mein Name ist Roderich. Ich bin seit drei Jahren wohnungslos, aber lass mich nicht unterkriegen", schreibt er. Sein Bild erschien vergangene Woche auf der Facebook-Seite von Palina Rojinski. Die Moderatorin und Schauspielerin machte bei der Aktion #onewarmwinter mit und überließ Roderich ihre Seiten in sozialen Medien. Er zeigte dort seinen Alltag. Ein harter Kontrast zu den gestylten Party-Bildern und bunten Fotos mit Prominenten, die Rojinski sonst so postet.Tausende Nutzer lernten Roderich auf diesem Weg kennen. Rojinskis Facebook-Seite haben mehr als 840.000 User geliked, bei Instagram hat sie mehr als 740.000 Abonnenten. Roderich berichtete ihnen von seinem großen Traum: Er will einmal verreisen. "Weil ich keinen Alkohol trinke, kann ich mir hier und da etwas zur Seite legen", erzählte er.Hinter der Aktion #onewarmwinter steht die Stiftung Friends With Benefits, die von einer Berliner Werbeagentur gegründet wurde und die sich für Obdachlose einsetzt. Auf ihrer Homepage wirbt sie um Spenden. "In Berlin ist Obdachlosigkeit ein sichtbares Thema", sagt Daniel Uppenbrock, der Geschäftsführer der Stiftung. "Wir wollen junge Leute dafür interessieren."Die Idee: Obdachlose übernehmen einen Tag lang die Konten von Prominenten in sozialen Netzwerken und berichten dort hautnah von ihrem Leben. Mitten zwischen den üblichen Star-Bildchen fanden sich Berichte vom Alltagsleben auf der Straße im eiskalten Winter. Neben Rojinski machten unter anderem die beiden Musiker Marteria und Prinz Pi mit. Den Schlusspunkt der Aktion setzt der Moderator Joko Winterscheidt am Mittwoch.Auf dem Instagram-Account von Marteria machten die Nutzer die Bekanntschaft von Jürgen und seinem Hund Snoopy. "Bevor ich mir was zu essen hole, ist erstmal Snoopy dran. Zum Glück gibts die Tafel auch für Tiere", berichtete Jürgen dort.Fans des Rappers Prinz Pi lernten Flo kennen. Er ist 33 Jahre alt und seit einem halben Jahr obdachlos. Mit Fotos und kurzen Videos berichtete er unter anderem von seinen Mühen, Pfandflaschen zu sammeln. Damit habe er an diesem Tag ungefähr 1,50 Euro eingenommen, erzählte Flo in einem Video. "Das klingt nicht nach viel. Aber wenn man halt relativ kleine Ansprüche hat, ist das schon eine ganze Menge.""Die Aktion war aus unserer Sicht sehr erfolgreich", resümiert Uppenbrock von der Stiftung kurz vor dem Abschluss. Die Resonanz sei durchweg gut gewesen. Rund 5.000 Euro seien in kurzer Zeit an Spenden zusammengekommen, viele junge Menschen hätten kleine Beiträge gegeben. Und auch die prominenten Unterstützer seien überwältigt von den positiven Reaktionen, berichtet Uppenbrock.Prinz Pi sagte hinterher, er finde es sehr wichtig, bei der Aktion dabei zu sein. "Wir kriegen dadurch einen Einblick in eine Welt, zu der wir häufig keinen Zugang haben - weil wir das selber nie erlebt haben." Dies wolle er auch seinen Fans mitteilen, weil "viele Obdachlose ja auch in unserem Alter sind und sie einfach Pech hatten im Leben".