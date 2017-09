Adam sucht Eva 2016 - Tag 5: Chantel wird konkret und Peer lästert

Adam sucht Eva 2016: Chantel fordert Ansagen





Nackt-TV bei RTL: Janni Hönscheid kommt auf die Insel



Mit den beiden Dreiergruppen wird es am fünften Tag der RTL-Kuppelsendung "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" 2016 konkret: Einerseits wird in der Flirtsendung auch mal geflirtet und zum anderen gelästert und gestichelt.Der Dschungelkönig von 2011 Peer Kusmagk (40) und Kushtrim (27, Maurer aus Duisburg) bekamen eine neue Kandidatin auf die sogenannte Insel der Versuchung gespült, nämlich Janina Youssefian (33), die man aus Affären mit Dieter Bohlen und Ronald Schill kennen könnte, und die übernimmt gleich mal das Ruder, wie es sich für eine "RTL-Prominente" gehört.Chantel aus Bamberg (33), Jakob (27, Grafikdesigner aus Rostock) und Leonore "Leo" Bartsch (27, Ex-Queensberry-Sängerin aus Berlin) sollten sich auf der Insel der Liebe besser kennenlernen. Besser kennen lernten sich aber eher Chantel und Leo. Während die beiden Kandidatinnen beim Abendessen quatschen, schaut der schüchterne Jakob nur zu. "Ich beobachte auch gern mal", erklärt der 27-Jährige.Doch Bambergerin Chantel gibt sich damit nicht zufrieden und entführt ihn kurzerhand. Und die 33-Jährige fordert Ansagen, so dass dem Nackt-Kandidaten Jakob direkt ein Kompliment raus rutscht: "Ich finde dich schon sehr attraktiv." Chantels fordernde Art scheint bei Jakob Erfolg zu haben - wenn da nicht Leo die traute Zweisamkeit stören würde. Das war es dann auch schon von der sogenannten Insel der Liebe. Am Morgen danach langweilt RTL seine Zuschauer wieder mit endlosen "Wie hast du geschlafen?" "Danke sehr gut"-Sequenzen. Als die drei zurück zum Lager müssen, ist sich Jakob unschlüssig: " Leo ist der Kumpeltyp und Chantel die Klassefrau", resümiert er in die Fernsehkamera.Derweil hat Janina auf der anderen Insel die Herrschaft an sich gerissen - zumindest soll es so wirken. Als sie sich von Kushtrim bedienen und auch die Füße waschen lässt, verliert auch der letzte treue RTL-Zuschauer den Glauben an Reality TV. Auch wenn Janina behauptet, sehr dominant zu sein - natürlich auch im Bett. Schließlich darf das Publikum nicht vergessen, dass es hier um Liebe und Sex geht und nicht um lahme Gespräche unter Nackt-Campern. Bei Kush jedenfalls soll nach seinen eigenen Angaben eher so Safari angesagt sein, was auch immer das bedeuten mag.Peer jedenfalls tut auch, was der Privatsender von ihm erwartet, er lästert und stänkert gegen Janina. Allerdings bietet sie ja auch gewisse Angriffsfläche. In der Nacktsendung bedeckt sie konsequent mit der Hand ihre Scham. Er fragt sie unverhohlen nach der Teppichluder-Geschichte mit Bohlen und nach ihren Schönheitsoperationen. Janina spielt mit: "Man muss sich ja auch kennen lernen und da muss man ja auch etwas von sich preisgeben."Und Kandidat Kushtrim auch: Wie erwähnt, wäscht er ihre Füße, bedient sie und fächelt ihr Luft zu. Der Maurer sieht das ganz pragmatisch: "Ich find die Janina klasse. Die kann sich das erlauben." Aber seine Mühen scheinen sich auszuzahlen. Er darf mal anfassen.Doch dann bringt RTL wieder Bewegung in die harmonische Nudisten-Truppe, die mit Chantel, Leo und Jakob auf sechs Nackte angewachsen ist. Denn Janni Hönscheid (25) deutsche Profi-Surferin und Model, erreicht die Insel der Nackten und sie kommt sofort gut an.Jakob spricht ausnahmsweise und verrät dem Kamerateam, dass sie absolut sein Typ ist. Und auch Kush ist wieder verwirrt. Die Blondine ist hingegen ist nur vorsichtig optimistisch. Ihr Typ sei zwar nicht dabei, aber für sie komme es ohnehin eher auf Energien und Chemie an, die versucht sie Jakob dann auch zu entlocken, aber der schweigt und schweigt und schweigt. Die nächste Folge Adam sucht Eva läuft am Donnerstag um 22.15 Uhr.