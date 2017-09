Adam sucht Eva 2016: RTL schickt Chantel zum Dreier auf die Insel der Liebe

Adam sucht Eva 2016: Jesse zeigt wie plump Anmache sein kann





Neue Kandidaten kommen auf der Insel der Versuchung an



Eine deutliche Abfuhr, Streit, intime Bekenntnisse und natürlich auch Langweile gab es in der vierten Folge des RTL-Nudisten-Camps von "Adam sucht Eva - Promis im Paradies."Drei nackte Männer und zwei nackte Frauen frönen zu Beginn der Episode dem Nichtstun auf der Südsee-Insel - Chantel aus Bamberg (33), die zwei C-Promis: Leonore "Leo" Bartsch (27), Peer Kusmagk (40), Kushtrim (27, Maurer aus Duisburg) und Jesse (30, Stripper aus Saarbrücken).Die Singles wollen sich über den Grad ihrer Beziehungsunfähigkeit klar werden und bei den Resultaten erkennt man, warum sie da sind. Die längste Beziehung kann Chantel vorweisen mit fünf Jahren, dann Peer mit zwei Jahren und dann kommt lange nichts mehr. Kushtrim, Jesse und Leo waren bisher nur monateweise mit einem Partner zusammen. Peer stellt charmant fest, dass die Anwesenden "ein ganz schöner Schrotthaufen Beziehungsunfähiger" sind.Doch Kushtrim hat davon genug. Er vertraut der RTL-Kamera an, dass er gerne eine feste Freundin hätte, "wo er jeden Tag rascheln kann". Ahja.Danach gibt auch Leo weitere intime Details ihres Liebeslebens preis: " Ich wurde immer verlassen." Und sie weiß auch, warum und lässt das Publikum natürlich an ihren sozialen Misserfolgen teilhaben. Denn schließlich heißt es bei RTL nicht nur körperlich nackt machen. Leo erzählt: "Ich bin in der Vergangenheit, Beziehungen eingegangen, wo der Mann sich nicht sicher war." Doch was wäre ein Format des Privatsenders ohne pseudotherapeutische Gespräche der Kandidaten. Kushtrim tröstet die ehemalige Sängerin: "Vielleicht hast du nur noch nicht den Richtigen getroffen."Wie Stripper Jesse bei Chantel steht, der sie so plump anmacht, wird bald deutlich. Nachts legt er einfach seinen Arm auf Chantels Matratze. Am nächsten Morgen behauptet er, er habe geschlafen. Die 33-Jährige war von diesem ungeschickten Flirt nicht begeistert. Dem Kamerateam und dem Fernsehpublikum erklärt sie diplomatisch, was der letzte RTL-Zuschauer begriffen hat: "Jesse hat seine eigene Art. Er wird es schwierig haben, sich eine Eva zu angeln."Und so jammert auch Jesse über seine Probleme mit Frauen. Als Stripper sei es nicht leicht mit den Frauen. "Die haben immer einen Hintergedanken", beklagt sich der 30-Jährige bei Peer. Und er erklärt, dass der Promi echt cool drauf ist.Doch diese Meinung ändert Jesse schon am folgenden Tag, als das Frühstück eskaliert. Jesse beleidigt Leo. Er lobt Chantel für ihre tolle Figur und Leo dafür, dass sie gute Eier mache. Die 27-Jährige verzieht sich verletzt. Peer und Chantel kritisieren Jesse für die Beleidigung, doch das versteht der Stripper nicht. Und er greift sogar Kush an, das der ihm nicht beisteht. Als Peer ihn auffordert, sich zu entschuldigen, rastet Jesse aus und beschimpft den 40-Jährigen unter anderem, dass er zurückgeblieben sei. Wir überlassen dem Leser in dieser Situation selbst zu entscheiden, wer zurückgeblieben ist oder ob das Ganze inszeniert ist. Schließlich entschuldigt sich Jesse doch noch - zumindest irgendwie und verlässt sofort die Insel.Damit verpasst Jesse nun die beiden neuen RTL-Kandidaten bei Adam sucht Eva: C-Promi Janina Youssefian (33), bekannt durch Affären mit Dieter Bohlen und Ronald Schill, und Jakob (27, Grafikdesigner aus Rostock).Zunächst gelangt Jakob auf die Insel und findet sofort Anklang bei den Damen. Der 27-Jährige wird sowohl von der Bambergerin als auch von Leo umschwärmt.Und dann greift RTL ein: Der begehrte Jakob darf mit Leo und Chantel auf die Insel der Liebe. Dort ziehen sich die vermeintlichen Paare zurück, um ihre Paarfähigkeit abzuklopfen.Aber die anderen müssen nicht lange allein bleiben. Die von RTL als "Teppichluder" eingeführte Janina erreicht die Insel und erklärt dem Publikum, welche Genitallängen sie bevorzugt. Damit ist klar, dass das Niveau mit Jesses Ausscheiden nicht steigen wird. Die nächste Folge läuft Mittwoch um 22.15 Uhr.