Adam sucht Eva 2016: Chantel aus Bamberg heiß begehrt und plump angemacht

Adam sucht Eva - Prominente im Paradies: 2016 mit einer Bambergerin





Peer Kusmagk ist Chantels Adam





Adam sucht Eva: Nackt und banal



"Adam sucht Eva" geht 2016 schon in die dritte Staffel. Und in der dritten Folge wird die RTL-Insel der Nackten voller. Am Montagabend sind zwei neue Kandidaten gestrandet und sorgen für weitere peinliche Begegnungen unter unbekleideten Unbekannten. Moderator Peer Kusmagk (40) und Bambergerin Chantel (33) kommen neu an.Die Ankunft nutzt RTL, um dem Publikum die neuen Kandidaten genauer vorzustellen. Während Chantel sich auf einem Boot auszieht, erfährt der voyeuristisch interessierte Leser, dass sie aus Bamberg kommt, im pädagogischen Bereich gearbeitet hat und bereits seit sechs Jahren Single ist. Die 33-Jährige behauptet: "Sie mag intelligente Männer. Ich mag, wenn sie etwas zu sagen haben." Zudem freut sie sich auf das Flirten.Auch Peer Kusmagk muss sich auf dem Boot ausziehen und das letzte Stück zum Strand schwimmen - nackt natürlich. Über den 40-Jährigen, der dem einen oder anderen Zuschauer tatsächlich bekannt vorkommen könnte, erfahren wir, dass er vor fünf Jahren Dschungelkönig beim Dschungelcamp war. Er lebt in Berlin, moderiert eine Radioshow und betreibt ein kleines französische Restaurant. Der C-Promi erklärt: "Ich bin sehr gerne in der Natur. Wir können auf dieser Insel eine Erfahrung machen, die uns später niemand mehr nehmen kann." Und er verrät: "Ich mag natürliche Frauen. Ich mag nicht, wenn Frauen sich operieren lassen, künstliche Fingernägel ankleben oder stundenlang schminken, das macht mich nicht an."Die beiden kommen gleichzeitig an, so dass sie auf der Insel als erstes aufeinander treffen. Chantel erkennt Peer nicht, oder tut zumindest überzeugend so. Aber ihr fallen seine "strahlenden Augen" sofort auf.Dann geht es zum Camp. Dort warten bereits Leonore "Leo" Bartsch (27, Ex-Queensberry-Sängerin aus Berlin), Kushtrim (27, Maurer aus Duisburg) und Jesse (30, Stripper aus Saarbrücken) auf das Frischfleisch.Ambitionierter RTL-Teilnehmer Jesse hängt sich sofort an Peer ran. Er ist von dem Promi fasziniert. Der Ex-Dschungelkönig hingegen ist schnell genervt vom Saarbrücker Stripper - doch nicht nur er, auch der Zuschauer hat sein Geschwafel schnell satt.Doch Jesse ist nicht zu stoppen. Schließlich ist eine neue Frau da. Der 30-Jährige quatscht sich um Kopf und Kragen und der Zuschauer weiß spätestens jetzt, dass es in jeder Dorftankstelle interessantere Gespräche gibt als bei "Adam sucht Eva" - nackt hin oder her.Da helfen auch privaten Dialoge nicht: Chantel und Jesse sprechen über ihr Leben als Deutsch-Amerikaner und Jesse vertraut ihr an, dass er keinen Kontakt zu seinem amerikanischen Vater hat. Weil Chantel dennoch nicht so wirklich anbeißt, legt sich der Stripper ins Zeug. Zusammen mit Kushtrim lässt er sich von der Bambergerin zum Sport animieren. Außerdem muss die 33-Jährige ihn versorgen. Denn Jesse jammert und man glaubt fast, der große Saarbrücker würde sterben. Er hat einen Splitter im Fuß, den Chantel herausziehen muss. Für Jesse ist klar: Er will Chantel und er will um sie kämpfen. Und so lässt er auch keine Gelegenheit aus, ihr Komplimente zu machen. "Chantel, du machst schon viel Sport? Ich seh einen Sixpack bei dir." Und Chantel bestätigt: "Ja, eigentlich schon."Zu knistern beginnt es auch bei Peer und Leo. Die beiden dinieren im Regen und machen gemeinsam Seifenblasen. Und die 27-Jährige betont mehrmals in die RTL-Kamera, dass sie sich den 40-Jährigen als Adam vorstellen könne.Bleibt nur noch der unauffällige Kushtrim: Ihm gebührt zumindest das peinlichste Zitat dieser Sendung (was bei der großen Auswahl nicht so einfach war), als er Chantel unter einer Decke durch den Regen führt: "Ich will dich ja jetzt nicht anpimmeln."