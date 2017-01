Achtjährige im Netz angeboten - Kind hat sich wohl selbst inseriert

von DPA

Ein Mädchen aus Nordrhein-Westfalen ist auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten worden, jetzt ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Kinderhandel gegen unbekannt. Es deutet allerdings nach Einschätzung der Ermittler vieles darauf hin, dass die Achtjährige aus Löhne bei Bielefeld die Annonce selbst und ohne Wissen der Eltern aufgegeben hat. Der Verdacht auf Kinderhandel habe sich deshalb noch nicht erhärtet, hieß es aus Ermittlerkreisen am Montag.



Das Kind sei am Abend des 10. Januar wohl von einem sozialen Netzwerk aus auf die Seite der Internet-Verkaufsplattform und App "Shpock" gelangt. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass das Mädchen das Inserat dann unbeabsichtigt aufgegeben hat.



Die Anzeige mit einem Foto des Mädchens war nach Angaben der Plattform über Nacht geschaltet. Sie wurde aber "offline" genommen, als Nutzer das Inserat dem Unternehmen und der Polizei meldeten. Der Nutzer, der inseriert hatte, hatte 45.448 US-Dollar als Kaufpreis angegeben (knapp 42.700 Euro). Auf das Inserat habe es keine Angebote anderer Nutzer gegeben, sagte Shpock-Sprecher Fabio Tiani.



Die österreichische Online-Plattform und App funktioniert wie ein Flohmarkt: Wer ein Produkt anbietet, legt zu Beginn einen Wunschpreis fest. Nutzer, die interessiert sind, schicken privat ein Angebot. Beide Seiten feilschen, bis sie sich auf einen Preis einigen.



"Natürlich sind derartige Inserate verboten", erklärte Tiani. Es gebe klare Richtlinien, welche Produkte bei Shpock gehandelt werden dürften und welche nicht. "Sobald ein Inserat gemeldet wird, überprüfen wir dies und reagieren entsprechend - ähnlich wie es auch andere Plattformen handhaben", sagte Tiani.



Zuvor hatte Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller im "Westfalen-Blatt" kritisiert, dass sich solche Angebote überhaupt auf Verkaufsplattformen einstellen ließen. "Ich hätte erwartet, dass es eine Kontrolle gibt, die das verhindert", sagte er der Zeitung, die zuerst über den Fall berichtet hatte.



Polizisten haben die Wohnung der Familie durchsucht, nachdem sie von der Anzeige erfahren hatten. Das Mädchen und seine beiden Geschwister kamen zeitweise in Obhut des Jugendamtes, sie wohnen inzwischen aber wieder bei ihren Eltern. "Das Jugendamt wird jetzt besonders auf die Familie achten und untersuchen, wie und warum es zu der Annonce kam", sagte eine Sprecherin der Stadt Löhne.



Für die Polizei seien die Ermittlungen fast abgeschlossen. Nur der Tablet-Computer, auf dem das Kind vermutlich die Anzeige erstellt hat, werde noch ausgewertet, teilte ein Polizeisprecher mit.



Erst im Oktober hatte ein Fall aus Duisburg Aufsehen erregt. Ein Vater hatte seine damals gerade mal 40 Tage alte Tochter auf der Online-Handelsplattform Ebay-Kleinanzeigen für 5000 Euro zum Verkauf angeboten. Der Mann beteuerte allerdings, dass es sich bei der Anzeige nur um einen Scherz gehandelt habe. Ein Gerichtsverfahren gegen ihn wurde eingestellt.