Abbruch bei GNTM: Cosmopolitan erscheint mit drei Covern

von DPA

Jeweils eine der drei verbliebenen Finalistinnen des Wettbewerbs ist auf dem Cover zu sehen, so dass die Leser die Auswahl haben. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und uns kurzfristig für einen Coversplit entschieden", teilte die Verlagsgeschäftsführerin von Bauer Premium, Monika Fendt, am Dienstag in München mit.



Eine Bombendrohung hatte am vergangenen Donnerstag zum Abbruch des "Topmodel"-Finales in Mannheim geführt. Knapp 10.000 Menschen mussten die Veranstaltungshalle verlassen. Das Finale soll nun aufgezeichnet und am 28. Mai ausgestrahlt werden.



In der Zeitschrift werden alle drei Final-Teilnehmerinnen vorgestellt. Sie wird von der Hamburger Bauer Media Group in Lizenz für den deutschen Markt herausgegeben.